英國「工黨台灣之友會」訪團來台 將拜會行政院經貿辦、太空中心

英國「工黨台灣之友會」共同主席彌蘇拉（左三）25日率團訪台，外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程接機。（外交部提供）

2025/05/25 20:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國「工黨台灣之友會」共同主席兼下議員彌蘇拉（ Navendu Mishra）今（ 25）日起至30日率工黨議員一行5人訪台。外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會行政院經貿談判辦公室、國家太空中心等單位，交流我國政經情勢、台英經貿合作及勞工權益發展等議題。

外交部指出，訪團成員除彌蘇拉外，包含下議員阿里（Tahir Ali）、芭克（Paula Barker）、芙妮絲（Gill Furniss）及奈史密斯（Connor Naismith）等4人，除團長彌蘇拉外，其餘成員都是首次訪台；訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，並拜會立法院副院長江啟臣、行政院經貿談判辦公室、國家太空中心及全國產業總工會等，就我國政經情勢、台英經貿合作及勞工權益發展等議題交換意見。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，英國工黨政府執政以來，多次公開重申印太與跨大西洋安全情勢密不可分，且英國對台海和平與穩定具明確利益，其中彌蘇拉是台灣在英國國會的堅實友人，除長期籲請英國各界關注台海情勢，並多次透過書面質詢等具體行動發言助我，對促進我國際參與及台英各領域合作不遺餘力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法