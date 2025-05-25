罷團盼改革國會 「山除薇害」聚焦陸戰、「退葆」主打民防扎根

台北市被視為大罷免的第一線戰區，面對國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆已陸續送交罷免案，民間自發組成的團體也正式進入第三階段的備戰狀態。（資料照）

2025/05/25 19:00

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市被視為大罷免的第一線戰區，面對國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆已陸續送交罷免案，民間自發組成的團體也正式進入第三階段的備戰狀態。面對接下來的挑戰，罷免團體不僅強調策略調整與民意連結，更期盼透過串聯行動，掀起結構性改變國會生態的社會動能。

罷免王鴻薇的團體「山除薇害」已順利完成第二階段連署，團隊士氣高昂。發言人 Eric 表示，「山除薇害」作為公民自發集結的團體，雖然缺乏選舉與罷免經驗，但將在第三階段邊走邊學、持續優化策略，盡力貼近民意、務實推動行動。當前初期目標以強化陸戰與行動曝光為主，盼讓更多市民理解罷免訴求，未來也計畫與其他罷免團體串聯合作。

請繼續往下閱讀...

罷免賴士葆的團體「文山退葆」則強調，第三階段將主打號召投票、凝聚支持罷免的共識，並持續監督賴士葆言行。同時，團體將開設一系列民防課程，推廣民防概念於文山區紮根，成為團隊的一大特色與優勢。

「山除薇害」強調，發動罷免是為了改變國會失衡現狀，使立法院回歸理性問政的正軌，恢復國家治理機能，讓民眾能安心回歸正常生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法