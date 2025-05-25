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    罷免吳思瑤換領銜人！2400份同意書送中選會

    罷免吳思瑤的團體「地動刪瑤」領銜人張克晉退出，為替換備補領銜人，罷團已送出2400份同意書。（圖取自賴苡任臉書）

    罷免吳思瑤的團體「地動刪瑤」領銜人張克晉退出，為替換備補領銜人，罷團已送出2400份同意書。（圖取自賴苡任臉書）

    2025/05/25 19:16

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免民進黨立法委員吳思瑤的團體「地動刪瑤」領銜人張克晉退出，為了替換備補領銜人，罷團啟動「鮭魚回郵」計畫，19日宣布回郵數量達標，召集人賴苡任今（25日）表示該計畫結束，23日已委託熱心的提議人，送出2400份同意書，並預留14天予中央選舉委員會審查，結果如於二階送件截止日（6月7日）後才出爐，「責任在中選會」。

    根據規定，如欲替換備補領銜人，必須蒐集半數一階提議人同意書，也就是4108人的一半、達2054份，賴苡任與台北市議會國民黨團多名議員19日開記者會時就曾透露，回郵數量已達2218份。

    賴苡任指出，歷經將近3週的時間，窮盡一切可能、創造一切條件且嘗試所有策略後，23日完成同意書送件程序，「我可以保證，每張同意書都是由提議人親自寫下，如果後續有任何法律責任，我願意承擔。」

    針對罷免案是否有領銜人的相關紛擾，賴苡任說他與團隊責任已盡，剩下就是中選會及領銜人張克晉、備補領銜人詹先生的責任。倘若中選會在6月7日前審查完畢，更換領銜人審查結果不成功，張克晉仍是領銜人，可惜張沒意願送件；假使審查結果成功，詹先生成為正式領銜人，但其當前意願尚不明確。

    賴苡任提到，有人私下質疑為何還沒搞定詹先生，「我的責任是排除制度上的障礙，窮盡一切我可以做的事，但不包含接觸、說服備補領銜人，尤其我與他不能聯絡。請不要『要人背鍋時我是召集人，嘉勉鼓勵時我是邊緣人』。」

    他也提醒，當前連署書尚未達到設定門檻，呼籲鮭魚們化身鮭魚王，拉出身邊的小鮭魚簽下二階連署，另指截至24日設籍滿4個月，未來除了是罷吳召集人之外，也是連署人之一，努力連署之餘，重心也會開始轉向替連署人爭取權利。

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