批評反罷免遭藍白粉戰學歷 釣出黃暐瀚本人怒回嗆

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2025/05/25 21:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，藍營立委及綠營立委罷免案，目前二階連署送見呈「31：0」。對於國民黨指控罷團都是綠營側翼、高喊「反惡罷」，資深媒體人黃暐瀚日前發聲批評反罷免「毫無道理」，相關直播片段卻被藍白粉拿來發文公審，甚至戰學歷，意外釣出黃暐瀚親自回嗆，引發熱議。

黃暐瀚日前在自己直播節目上提到藍營近期積極喊「反惡罷」，表示有藍軍稱替面臨罷免的藍委抱屈，「才做一年，人家都還沒表現就開始被罷免……網路上有很多說帖，這樣子氣噗噗的網友還滿多的」，因此要站出來反對罷免。但他直言，憲法第17條賦予人民有選舉、罷免、創制及複決之權，罷免是人民的權利，「你怎麼去反對這件事情呢？除非你連選舉一起反，（而且）以前國民黨自己也這樣做好不好。」

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他指出，如果藍軍覺得35席泛藍立委（目前31席二階順利送件）面臨罷免這個數量太大叫「惡罷」，「那我就請問，35席叫多，15席多不多？現在也有15個民進黨立委同時被罷免啊。那如果你覺得喝酒開車不對，你在指責大家的同時，你手上還拿著一罐威士忌在喝，然後手握著方向盤，你自己也酒後開車，然後指責別人酒後開車，你自己也在弄大罷免，你也弄了15席，然後你說35席不行？這不是很奇怪嗎？」

黃暐瀚強調，罷免是人民的公民權，「你可以完全不支持、不在意、不投票，但是出來反對罷免這件事情，是毫無道理的，除非你去修憲，把人民的罷免權給拿掉！」

該直播片段近日被藍白粉PO在Threads，宣稱「15席是為了反制35席所做的不得已舉動，不反制才是辜負選民期望」。原PO還痛批，「黃暐瀚又在秀下限了，他的邏輯就是，被壞人毆打要乖乖站著，如果你要保護自己而出手，那你也是壞人。黃暐瀚應該是目前檯面上的政治名嘴中，學歷較低的一批，論述和邏輯力每下愈況。實在是替他感到可惜，就像我之前說的，只要沾到綠色的人才，都會變得辯證混亂，表達方式激動又高漲，像是急切想要獲得關注又口不擇言的青少年。」

該貼文曝光後，釣出黃暐瀚回嗆：「請問我哪裡說的不對嗎？講不出來只會噴學歷，你以為台灣的選舉，是學歷高的贏嗎？笑死！」

其他網友也紛紛表示，「基本上出來說大罷免有問題的都是邏輯有問題，罷免就是人民的權利，你如果反對到時候就是出來投反對票，不要說什麼輸的不甘願」、「一樣的立場，你們可以去罷免Freddy、陳柏惟，為什麼你們可以發動這種罷免，別人不能發動罷免？」、「你才秀下限啦，罷藍委35席是因為他們在立法院亂搞，才引起人民反制，藍白是憑什麼要罷人家？」、「所以你們是為了反制才發動罷免綠委，而不是因為綠委做的不好要罷免，我懂了」、「學歷不等於論述！為何你們怎麼那麼愛用學歷或長相來批評其他人？就因論點不是你喜歡的」。

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