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    歐洲議會議員訪團今起訪台6日 晉見賴總統、交流台歐區域安全

    歐洲議會議員團訪台。（外交部提供）

    歐洲議會議員團訪台。（外交部提供）

    2025/05/25 18:19

    〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲議會議員團今（25）日起至30日訪問台灣。外交部指出，訪團在台期間除將晉見總統賴清德之外，也將與立法院、相關部會、公民團體代表與智庫就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流。

    外交部指出，歐洲議會議員團成員包括歐洲議會議員Reinis Pozņaks、Beatrice Timgren及歐洲議會政策顧問Jens Vornøe；訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會外交部長林佳龍、接受外交部次長吳志中款宴，並將與立法院、相關部會、公民團體代表與智庫就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流，以深入瞭解我國最新政經情勢及未來政策走向。

    外交部指出，歐洲議會長期以通過決議案、聯名函及議會質詢等方式展現對我國支持，剛於今年4月2日表決通過的「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案中納入友我文字，如譴責中國升高台海緊張情勢與持續扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲歐盟協助台灣提升安全韌性等，展現歐洲議會新屆會期支持台灣的跨黨團共識。

    外交部表示，感謝歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台灣的堅定支持，我國將在既有堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係，攜手強化民主韌性，共同構築穩固且互惠的價值同盟。

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