徐巧芯不甩行政中立！公然宣傳反罷免 吳靜怡：麻煩蔣萬安教好

國民黨立委徐巧芯（右）。（擷取自徐巧芯臉書）

2025/05/25 19:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動持續延燒，政治評論員今（25）日踢爆，國民黨立委徐巧芯未經里長同意，就在選區內的「行政中立區」，發送反罷免的文宣，此舉也讓吳靜怡痛批，「麻煩蔣萬安市長教好徐巧芯立委，難道守法對於國民黨就很難嗎？」

吳靜怡於臉書粉專表示，台北市松山區復盛里曾公告，「復盛里辦公室四周，乃至公園全區，皆為行政中立區，禁止所有類似選舉宣傳的文宣，如有發現，所有鄰長都應勸導或知會里長。」

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吳靜怡表示，近期已有許多居民反應，並向市長蔣萬安檢舉，徐巧芯直接在住家樓下，且未經過里長同意的情況下，就和國民黨黨工擺起「不同意」罷免的文宣，「明顯違反活動行政中立造成本里困擾！」

吳靜怡指出，「徐巧芯妳申請了七百多個場次場地，不需要跑到我家附近亂，造成我們居民不滿，請妳依照法規聲請路權、集會遊行。」更直言，「麻煩蔣萬安市長教好徐巧芯立委，難道守法對於國民黨就很難嗎？」

最後，吳靜怡強調，保家衛國，連社區都要靠民眾自己捍衛了。「巧芯，就算妳說核廢料放妳家可以，但我們復盛里也絕對不會同意唷！」

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