朱立倫高喊「戰獨裁」 學者：擁蔣、呼應北京政權才是獨裁

台北教育大學名譽教授李筱峰（圖）今反批，擁護蔣介石、呼應的北京政權才是標準的獨裁。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/25 17:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔣介石逝世50週年，白色恐怖、威權統治責任歸屬至今仍未究責，國民黨主席朱立倫近日嗆聲要「戰獨裁」，指控賴清德總統是「納粹希特勒」。國立台北教育大學名譽教授李筱峰今（25）日反批，擁護蔣介石、呼應的北京政權才是標準的獨裁。

前衛出版社、辜寬敏基金會今日舉辦「全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響」新書發表會，該書邀請專家學者撰文分析蔣介石與威權體制的建立、蔣介石的文化霸權、在二二八事件政治責任、台灣山地軍事化與動員、黨營事業的歷史輪廓、台灣的國際法律地位、兩蔣在戒嚴時期不當審判中與情治單位的關係等面向，爬梳蔣介石統治台灣的真相。

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李筱峰談及，蔣介石迷信赤裸裸的權力，是一個不折不扣的法西斯主義者，1927年派軍統特務屠殺知識青年。中國對日抗戰之前，許多學校會掛蔣介石、希特勒、墨索里尼三人肖像，稱為「世界三大英雄」。

李筱峰指出，蔣介石的藍衣社是學墨索里尼的特務政治，當年希特勒甚至派龐大的軍事顧問團，協助蔣介石整頓軍備。最後是日本對華侵略，蔣後來才與希特勒、墨索里尼分手，如果日本沒有侵華，當時國際上三個邪惡軸心應該是中國、德國、義大利。

李筱峰表示，最近有人在罵賴清德是「納粹」、「希特勒」，你嘛也卡差不多，朱立倫都沒有來上我的課。事實上誰比較像希特勒，是國民黨所擁護的「蔣介石」，反而是民選的賴清德，容許你亂罵都不會有事。

李筱峰強調，擁護蔣介石、呼應北京政權的才是標準的獨裁，藍白兩黨要搞清楚什麼叫獨裁，若真的要「戰獨裁」，不應該槍口反過來毀滅台灣的民主自由。

輔仁大學法律系教授吳豪人指出，國民黨是期待獨裁者的人，獨裁者也會進化，但國民黨已沒有能力出現獨裁者，也沒有任何人有獨裁者的魅力，因此期待「祖國」裡面的獨裁者。

吳豪人批評，台灣最大悲劇是和中國連結在一起，蔣介石帶著一批很壞中國人來台做壞事。蔣被趕出中國後，中國人民面臨更壞的中國共產黨，1949年以來殺了6千萬人，殺的人是納粹10倍之多。

吳豪人呼籲，蔣介石來了埋下深遠影響，台灣未來可能會有比毛澤東還糟糕的「徒子徒孫」要跟台灣在一起，總體檢蔣介石及其影響，結論就是「台灣必須跟中國保持距離，在政治價值、美學上遠離中國」。

五一九行動組合決策委員戴寶村表示，今年是終戰80週年，也是蔣介石去世50年，台灣民間社會將發表一些與終戰有關的故事，檢討蔣介石過錯及正視轉型正義，重要的是清除威權象徵。

「去世五十、清除介石！」戴寶村說，介石當年是在台灣建立中華民族、龍的傳人，時至今日，中國對台灣的統戰也是在宣傳中華民族偉大復興，這都是中共持續在操作的，所以台灣人要知蔣、去蔣。

他強調，西班牙已將獨裁者佛朗哥移出紀念館，因為本土團體持續關心，內政部近期提出各縣市更改「中正路」獎勵措施，台灣社會要更了解蔣介石、清除蔣介石，走向重視民主、人權的國家。

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