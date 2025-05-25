王鴻薇怒摔文件還嗆傅崐萁 王義川驚見花蓮王超反差舉動求她別生氣！

國民黨團總召傅崐萁與書記長王鴻薇。（資料照）

2025/05/25 20:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院上週五（23日）召開院會，國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇與民眾黨立委林國成當天上午在議場討論變更議程等相關事宜，沒想到卻出現王鴻薇爆氣摔文件，對傅、林2人嗆「沒有人這樣搞的啦！」，這一幕曝光後掀網友熱烈討論。當時在現場直擊整段經過的民進黨立委王義川，跳出來揭露後續發生的事，直指當時傅崐萁似乎被王鴻薇嚇到，趕緊「飄」到她身旁安撫，還「奉茶」哄王鴻薇開心，堂堂「花蓮王」超反差舉動引發熱議。

正面臨罷免危機的王鴻薇，本月初其罷免案二階連署送件，達成率高達165%，似乎讓她相當焦急，近日來積極高喊想要催出不同意罷免票。而上週五院會，她與傅崐萁、林國成一起討論變更議程等事宜，疑似擔心部分排入議程的案子會進一步讓她的罷免熱度升溫，想要把一些爭議案拉掉，但卻沒能與傅、林2人達成共識，最後她情緒一起來，氣喊「沒有人這樣搞的啦！我真的撐不下去了！」，轉身回座位怒摔手上的文件，留下愣在原地的傅崐萁和林國成。

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這一幕隨即在網上瘋傳掀起熱議，當時在議場目睹整段過程的王義川，昨天（24日）在政論節目《54陪審團》上還原現場，指稱林國成是民眾黨團總召黃國昌派去跟藍營的人討論，而黃國昌和傅崐萁可能早就自己決定好要排哪些案子進議程，但王鴻薇對此不知情，因此才會爆氣，不爽「為什麼我要的案子你們給我改成這樣？」，傅崐萁說「我跟黃國昌講好了」，王鴻薇一聽怒噴「不可以這樣搞啦」，然後很生氣的回到她的位置。

接著王義川說，這是大家看到的「第一現場」，後續在「第二現場」發生的事更精彩。當時傅崐萁和林國成見王鴻薇爆氣走人愣在原地，「接下來2個人就默默飄過我面前，飄到了王鴻薇的位置上，（傅崐萁）對著王鴻薇說『鴻薇，不要生氣啦』，然後王鴻薇就拿著那份文件一直罵，林國成站在旁邊也不知道該怎麼辦，傅崐萁則是一直想要解釋安撫王鴻薇，講的很溫柔又很小聲。」

王義川表示，當時他看到這畫面時，想要偷偷拿手機起來錄，但剛好跟傅崐萁對到眼，原來傅崐萁哄王鴻薇時還偷喵他有沒有在看，於是他作罷。過沒多久，林國成就接到一通疑似黃國昌打來的電話，林國成把電話轉給傅崐萁，傅崐萁講完電話之後就跟王鴻薇說「通通照你的意見」，接著王鴻薇就拿著自己的文件往議事人員那裡走去，最後他們看到的就是王鴻薇決定的議案順序。

王義川說，原本要討論的案子有20幾個，最後變6個，先前民眾黨偷塞的法院組織法、不在籍投票跟國民黨的反戒嚴公投等，那幾個案子通通都不見。王義川繼續說，議程弄完之後，傅崐萁又跑去找王鴻薇，輕聲問「還在生氣喔？」，還把桌上的一杯水，打開蓋子「奉茶」給王鴻薇，說「喝喝水，不要生氣了」，王鴻薇接過喝了一口，喝完之後放回桌上，傅崐萁再幫忙把杯蓋蓋上。

當天下午，傅崐萁三度找王鴻薇，再問「妳沒有在生氣了吧？」，王鴻薇傲嬌回「沒有啦」，傅崐萁這才放心說「沒有就好了」。王義川笑虧，傅崐萁平常這麼強勢的男人，竟然有機會看到他「溫柔的一面」，「傅總召我是在說你很溫柔喔，不要罵我，我是說你是個溫柔的男人」。

不過王鴻薇當天受訪時稱，她原以為3人在討論的案子已送案，因此情緒才會如此激動，表示「沒有啦！只是我以為已經送案了，結果還沒送案」，強調自己沒有和自家人起矛盾。

王鴻薇爆氣摔文件的一幕引發外界熱議。（圖翻攝自臉書）

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