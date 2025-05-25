傅崐萁反罷免福利政策大撒幣？ 灑文宣要求中央廣發1萬

傅崐萁也在假日回防花蓮出席各項活動，民眾發現傅崐萁利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發一萬。（縣議員張美慧提供）

2025/05/25 17:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨藍委二階紛紛送件，傅崐萁也在假日回防花蓮出席各項活動，民眾發現傅崐萁利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發1萬、爭取161億要做各項地方福利政策等。民進黨議員張美慧、胡仁順分別質疑行政不中立、靠大撒幣保立委位子。

縣府行研處回應稱，行政中立為一貫原則，絕無濫用行政資源情事。再次呼籲勿遊走法律邊緣，對於此類不實言論，若涉及構成刑事犯罪嫌疑或侵害縣府權益，將依法提起刑事訴訟，依《刑事訴訟法》及相關法令程序追究法律責任，以捍衛乾淨、公正的民主政治環境。

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縣府強調，活動現場出現印有花蓮縣長徐榛蔚圖像的提袋非縣府製作或經費支應，所有辦理的公務活動、文宣品等，均秉持依法行政與行政中立原則，並未動用任何公帑或行政資源製作或發送以支持特定政治宣傳；宣導品皆依預算法規定辦理，針對相關疑慮已多次說明，盼外界勿以身試法。

縣議員張美慧說，假日各地活動滿檔，光是縣府公家經費辦的就有好多場，台下，傅崐萁的助理拿著外面印製有徐榛蔚肖像的麻袋，內裝傅崐萁的反罷扇子，全場發。傅崐萁在台上問：「有没有都拿到扇子了？拿到的把扇子舉起來，左邊的都還没拿到，趕快補發。」她認為傅崐萁面對罷免，就是跟往常一樣用行政資源幫他造勢。

張美慧說，花蓮縣政府用公家預算辦活動，活動現場用印有徐榛蔚肖像的麻袋，裝傅崐萁的反罷扇子，全場發，這才是「誤導」吧？請花蓮縣府不要遊走法律邊緣，一直只讓傅立委出席縣府活動，甚至連發放生活物資券，傅立委都要來參一腳！別的立委有通知嗎？

縣議員胡仁順說，要發錢有誰不要？家庭就像一個微型的國家，若有家庭成員整天要求只能發錢，錢都給地方大撒幣去了，哪天再遇到一次全球疫情或股災等，要全台灣一起倒嗎？中央近年執政財政好，幾乎每年都多給花蓮100億都做不了什麼，人民會相信多161億會有用嗎？錢都被傅崐萁拿去大撒幣，那拿什麼來做國家建設？

國民黨籍花蓮縣議員吳建志則說，反罷免不能說，扇子不能拿，助理不能走進會場，民進黨自己選舉時候，所送的一些毛巾，氣球等等，難道是自己跑進去的嗎？

傅崐萁也在假日回防花蓮出席各項活動，民眾發現傅崐萁利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發一萬。（縣議員張美慧提供）

傅崐萁也在假日回防花蓮出席各項活動，民眾發現傅崐萁利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發一萬。（縣議員張美慧提供）

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