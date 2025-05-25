中市府將再度標售水湳經貿園區等17筆土地 綠營批盧秀燕賣地女王

市府將在6月26日進行水湳經貿園區區段徵收的標售。（市府提供）

2025/05/25 16:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府又要賣地了，將於6月26日標售水湳機場原址區段徵收區及太平新光地區區段徵收區等17筆土地近520億，其中北屯創研段地號26，底標高達89.23億為為17筆中最高底價，而西屯文商段50地號，底標為14.49億元，底標雖非最高，但位在中央公園首排，被視眾人會搶標的熱門地段；對此，民進黨議員痛批盧秀燕真的是賣地女王，標售多筆大面積精華土地，將使市有資產急遽流失，有炒作不動產之嫌，更不利於整體的都市規劃。

地政局表示，水湳經貿園區屬重大公共建設計畫，市府計投入開發經費超過500億元，除完成中央公園、中央公園地下停車場、水湳水資源回收中心等3大基礎工程，範圍內台中流行影音中心、台中國際會展中心、台中綠美圖等重大建設陸續完工，目前尚有借貸及預計支出需償付。

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台中市政府將在6月26日標售「水湳機場原址北側、南側區段徵收」、「太平新光地區區段徵收」，這是市府今年第2次標售配餘地，其中售總價最高的「創研段26地號土地」，面積高達8680坪，底價就高達89億。「文商段50地號」也高達475坪，更是精華土地。

地政局在今年二月進行水湳經貿園區、13期、14期土地標售開標，共133標，但是當天只有40封標單，投標狀況不好，標脫24筆，標脫率只有18%，被業界視為中市府土地標售史最低，而市府在隔了四個月又再標售，市場是否會再活絡，值得觀察。

對於台中市又再賣地，民進黨市議員陳淑華則批，盧秀燕趕在卸任前一年半賣地，所為何事？真實情況恐怕不是盧所稱的賣地蓋捷運。

陳淑華表示，捷運預算依進度逐年編列，預算根本不需要一次性賣地籌措，應該要有明確的財務計畫，財務穩定才是政府的施政。剩下一年半任期的盧秀燕為何要急著在任內清空台中市土地？坐實盧秀燕賣地女王，完全無視居住正義、土地正義。

民進黨議員黃守達質疑，每一次出售市有地，都是減損未來都市規劃的公共空間，過去盧市長曾指示100坪以上的市有地不出售，如今一口氣標售多筆大面積精華土地，將使市有資產急遽流失，有炒作不動產之嫌，更不利於整體的都市規劃。

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