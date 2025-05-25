竹市一般性補助款刪9.8億 議員劉崇顯：藍白預算亂刪的迴力鏢來了

因藍白立委刪行政院總預算，導致新竹市一般性補助刪9.8億，民進黨市議員劉崇顯批藍白預算亂刪的迴力鏢來了，籲三階罷免投票投同意票，下架亂刪預算立委。（劉崇顯提供）

2025/05/25 16:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白立委在國會亂刪今年中央政府總預算，引發大罷免潮，其中遭刪減的總預算經三讀後，共被刪減2076億元，刪減幅度及金額創歷史新高，在「通案刪減部分」為939億元，導致新竹市一般性補助款減少9.8億元，減幅達27.32%。對此，新竹市民進黨議員施乃如說，因藍白在國會亂刪總預算，身為前立委的代理市長邱臣遠，卻不記得預算誰在刪嗎？選擇性失憶。市議員劉崇顯也批藍白亂刪預算的迴力標來了。

施乃如說，此次地方政府補助款刪減的，正是國會在野多數的藍白立委。且竹市立委鄭正鈐，也投下同意刪減的票。結果新竹市府竟發佈新聞稿稱是「中央刪預算」，完全是混淆視聽、模糊焦點，把錯誤推給中央，想卸責給別人。而真正該負責的是亂刪預算的藍白立委。對迴避責任、護航自家黨派的政治操作及立委，籲市民站出來，三階罷免時用行動投下罷免同意票，守護城市與未來。

請繼續往下閱讀...

劉崇顯也說，早在藍白立委亂刪今年度行政院總預算時，各界就提醒「無差別通刪」會嚴重阻礙中央政府的運作，甚至會影響到對地方政府的補助，結果藍白持續掩耳盜鈴，不斷跳針「總預算刪完還是史上最高」，台中市長盧秀燕還大嗆「不會做就換人做」。如今行政院應立法院預算審議結果，不得以刪減調整對地方政府的一般性補助時，藍白縣市首長們又對過往的跳針護航失憶，跳出來指責行政院此舉沒有辦法讓地方政府做事，實在是非常雙標又不負責任。

他說，以國民黨執政的直轄市為例，今年度總預算都比去年還要高出超過100億，一般性補助款刪減約2至30幾億，甚至民眾黨執政的新竹市也比去年高出16億，各縣市的總預算規模都是史上最高，怎麼這些縣市首長少了部分補助款就不知道如何做事了？

劉崇顯說，預算依法不得留用是「一個蘿蔔一個坑」，各縣市首長若認知到立法院亂刪預算已造成影響，應向各自的藍白立委表達譴責並要求修正錯誤，否則也得承擔「不會做就換人做」，籲市民三階罷免投票投下同意票。

市府主計處表示，為確保各項市政能順利推動，將先以竹市自有資金審慎調整支應，其中影響最大項目是基本設施及社會福利兩類，會視情況採取管控措施，要求各局處撙節開支。

因藍白立委刪行政院總預算，導致新竹市一般性補助刪9.8億，民進黨市議員施乃如批藍白預算亂刪，導致地方受害，籲三階罷免投票投同意票，下架亂刪預算立委。（施乃如提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法