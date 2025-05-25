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    太陽花學運成轉捩點！國民黨強推三惡法讓她覺醒：罷免才能阻止戰爭

    Pat說，轉變立場的原因，從來不是因為國民黨或馬英九親中，真正的關鍵在於太陽花學運，不解為什麼執政的國民黨違反程序正義，以暴力對待學生，並對兩岸服貿等議題開始產生懷疑。（圖由「文山退葆」志工Pat提供）

    Pat說，轉變立場的原因，從來不是因為國民黨或馬英九親中，真正的關鍵在於太陽花學運，不解為什麼執政的國民黨違反程序正義，以暴力對待學生，並對兩岸服貿等議題開始產生懷疑。（圖由「文山退葆」志工Pat提供）

    2025/05/25 16:10

    〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免潮席捲全台，目前已有31件罷免案完成送件，其中台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆達門檻，進入第三階段可能性高。罷免賴士葆的公民團體「文山退葆」一名志工透露，她出身深藍家庭，真正動搖她信藍立場的，是2014年太陽花學運中，執政國民黨對學生的暴力鎮壓；直到去年國會三惡法強行通過，才讓她下定決心走上街頭，「大罷免，才是阻止戰爭的關鍵手段」。

    志工Pat受訪表示，她今年33歲，職業為軟體業顧問，於如火如荼的二階時期共計五天裡有三天積極投入罷團運動，經常在下班後的傍晚6點一路忙到將近晚間9點，逢週末六、日與其他志工現身市場掃街。提起身為家庭泛藍支持者的一份子，儘管她從小就跟著父母謾罵民進黨，但直至太陽花學運爆發，才開始懷疑前總統馬英九親中的背後目的，「後來又經過第三勢力的崛起和衰敗、香港反送中，一直到去年三惡法通過的時候覺得真的很絕望，因此決定挺挺身而出。」

    Pat強調，轉變立場的原因，從來不是因為國民黨或馬英九親中，並指真正的關鍵在於太陽花學運，不解為什麼執政的國民黨違反程序正義，以暴力對待學生，更進一步對兩岸服貿等議題開始產生懷疑，但當年礙於認知被強烈衝擊的影響下，因此未為學運付出公民力量，全程只處於觀望態度。

    Pat指，如今十年後的她已有足夠的力量去應對，反觀藍白在立法院經常未經討論就倉促推行政策，更在台灣深受中國威脅之際刪除國防預算，無疑大減國家的軍事力量，即便公民曾為此遊行抗議，但藍白也絲毫不在乎，而罷免則成為唯一有效遏制的途徑。

    不過，Pat仍期盼兩岸可以不必走到戰爭的地步，並認為大罷免，才是阻止戰爭發生的重要手段，守護與家人間珍貴的日常，也是她深入參與大罷免的原因。

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