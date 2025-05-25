美國防新戰略擬挺台？ 前官員：台灣與美國國安相連

美國海外作戰退伍軍人協會（VFW）25日上午於台北監獄戰俘營遺址舉行陣亡將士紀念日（Memorial Day）追思活動，前美國國防部官員胡振東（左四）主持，退輔會參事倪邦臣（右前三）、王凱珩（右前二）出席。 （記者黃靖媗攝）

2025/05/25 15:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕南韓三大報紙之一「中央日報」英文版22日刊文指出，美國國防部預計8月發布的新「國防戰略」，可能會從戰略模糊走向明確承諾，以等同本土防衛的水準保衛台灣。對此，前美國國防部官員胡振東今（25）日受訪表示，台灣的重要性一直與美國本土的國家安全連在一起，若美國無法防止中共攻擊台灣，恐使日、韓、菲等國不相信美國。

美國海外作戰退伍軍人協會（VFW）今（25日）上午於台北監獄戰俘營遺址舉行陣亡將士紀念日（Memorial Day）追思活動。

請繼續往下閱讀...

胡振東會後受訪表示，台灣的重要性與美國本土的國家安全一直是連在一起，只是沒有人真的說出來。

胡振東認為，若美國不能防止中共攻擊台灣，日本、韓國、菲律賓等與美國有聯防條約的國家，為什麼還會相信美國？因此美國一定要確保台灣的自由民主不被中共侵略，否則其他國家會不相信美國。

胡振東也在今日的紀念日活動中主持獻花儀式，並致詞表示，陣亡將士紀念日最早可以追溯至150年前，當時被稱作「勳章日」（Decoration Day），為了紀念美國南北戰爭的犧牲者，節日的名字雖然隨著時間推移改變，但其理念卻始終如一。

胡振東說，陣亡將士紀念日是悲傷的一天，也是應該慶祝的一天，在緬懷生命逝去的同時，也細數英勇的役期，並且銘記來自大英國協與台灣等盟友的犧牲。

此外，活動也邀請退輔會參事倪邦臣，朗誦美國前總統杜魯門的名言，「我們對為國效力的英雄們所負的債永遠無法償還，他們贏得我們永遠的感激，我們永遠不會忘記他們的犧牲」。

前美國國防部官員胡振東於陣亡將士紀念日追思活動獻花。（記者黃靖媗攝）

前美國國防部官員胡振東25日受訪表示，台灣的重要性一直與美國本土的國家安全連在一起，若美國無法防止中共攻擊台灣，恐使日、韓、菲等國不相信美國。 （記者黃靖媗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法