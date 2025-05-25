台東百工百業力挺黃建賓 議員尤忠正受困電梯10分鐘

消防局人員陸續前往查看，議員尤忠正（左）安然無恙。（記者劉人瑋攝）

2025/05/25 15:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕來自台東產業界、宮廟及地方社團代表，今天共同舉辦「百工百業挺阿賓」活動，支持台東縣立委黃建賓投下「不同意」罷免票，表現對黨或黃健賓的支持。特別的是，活動到一半警、消車聲大作，當大家以為「哪個議員可能身體出狀況」時，原來是議員尤忠正受困電梯，靠著消防局長管建興持續心理支持安撫，並通知救難人員和廠商將議員救出。

今天中午12時許，消防局接獲指示，表示縣議會的議員研究室中有人受困電梯，器材車、消防車與救護車同時出動，正巧當時國民黨立委黃建賓的活動仍在舉行，許多人注意力也被魚貫經過的救難人員吸引，有與會者還和一旁親友提及:「該不會哪個議員心血管疾病發作？」

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警消到場後確認電梯電受困民眾無生命危險，且可正常對話，因此才接著考慮不要破壞縣議會電梯並通知廠商以專用鑰匙開門，電梯一開，受困的議員原來是尤忠正，見他安然無恙也讓眾人鬆了一口氣，受困時間僅約10分鐘。後來才得知，原來尤議員另有要事先行離開才會受困。

尤忠正說，事發當時因電梯無預警斷電，當下就立即去電消防局長管建興求救，「我這老朋友實在是有專業也很有義氣，一直安慰我十多分鐘，算是陪著我受困」。

原來尤忠正擔任議員前即為警察，警消本一家，又與長年擔任消防局長的管建興同事也交情深厚，而管建興憑著專業與長期對消防局的經營也擔任局長一職多年，他說，尤議員「處變不驚啦！」自己也不曾忘記該如何面對民眾需求，「我一定會持續給予心理支持，要他不要慌張，救難人員已在路上」果然沒多久就脫困、虛驚一場。

警消跑上樓援救、擔架也抬到議會建物內。（記者劉人瑋攝）

警消跑上樓援救、擔架也抬到議會建物內。（記者劉人瑋攝）

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