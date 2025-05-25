「縱貫線教父」蔡永常告別式 政商名流齊聚送別

有「縱貫線教父」之稱、前口湖鄉長蔡永常上月辭世，25日家屬舉辦告別式。（記者李文德攝）

2025/05/25 14:39

〔記者李文德／雲林報導〕有「縱貫線教父」之稱，綽號「黑松」的前口湖鄉長蔡永常上月辭世，享壽76歲。今（25）日在口湖鄉金湖萬善爺廟前廣場舉辦告別式，總統府國策顧問黃銘得、民進黨秘書長林右昌等來自各界人士前往弔唁，場面莊嚴隆重。

蔡永常上月22日因病辭世，因其生前講義氣、為人豪爽，交遊廣闊。今天告別式中，許多政商名流也到場弔唁，總統府國策顧問黃銘得、民進黨祕書長林右昌、前雲林縣長蘇治芬、立委劉建國，雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱等人前往會場，送「黑松」最後一程。

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蔡曾任國大代表、雲林縣議員、北港朝天宮董事長、口湖鄉長，2016年卸任鄉長後淡出政壇，在老家致力文蛤育苗養殖。

蔡永常女兒、雲縣議員蔡孟真表示，父親生長於口湖鄉金湖聚落，年少時就出社會，為人海派、急功好義，每當地方鄉親或社會人士遇到不平之事，都會尋求父親協助。

蔡孟真說，父親有許多令人印象深刻的記事，幾天都說不完，不論如何都隨著他的人生落幕了。

今天的告別式由蔡永常大姊、前立委曾蔡美佐及姪子蔡孟峰誦讀祭文，並介紹其生平，曾蔡美佐也率蔡家家眷向所有來賓致謝，告別式後發引至台南關子嶺大仙寺。

有「縱貫線教父」之稱、前口湖鄉長蔡永常上月辭世，25日家屬舉辦告別式，各界政商名流人士都到場弔唁。（記者李文德攝）

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