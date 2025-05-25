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    53歲志工站街頭收連署書：盼為下一代搏一個更好的可能

    53歲的施小姐在「剷除黑芯」二階連署達標後，先後前往新店、苗栗支援其他罷團，先生默默地開車接送她，還為她俏皮的製作了遮臉的照片。（施小姐提供）

    53歲的施小姐在「剷除黑芯」二階連署達標後，先後前往新店、苗栗支援其他罷團，先生默默地開車接送她，還為她俏皮的製作了遮臉的照片。（施小姐提供）

    2025/05/25 14:29

    〔記者何玉華／台北報導〕全國大罷免第二階段連署目前完成31案送件，都是罷免國民黨立委，志工發揮的能量驚人；53歲的台北市松山區、信義區志工施小姐說，因「青鳥行動」首度接觸到罷免團體，當時覺得沒什麼用，想著有空就來當當志工「當時LINE群才10幾個人」；後來跟著一群年輕人站街頭協助收連署書，以她的年紀算是勇敢的長輩，還有人問她「姐姐，你怎麼會出來?」她說，眼見下一代面對的不公平環境，希望給下一代一個更好的機會跟可能。

    施小姐從事長照工作，2個孩子都已經成年；「青鳥行動」時，萌生去現場看看的念頭，當場有志工在連署要罷免徐巧芯，她簽了連署，但也覺得沒什麼用，看到志工人少，念叨著來當志工幫忙，當場就被說服投入，「當時LINE群才10幾個人」，也沒想到能發揮什麼效果。

    後來她在一階連署去了永春市場兩場，感受到很多非選區的公民前來關心加油，回家全身痠痛；二階在南京微風百貨一帶宣傳時，也有外國人向他們加油，之後她固定日期在南京微風「吆喝」連署，都是下了班作完飯才出來，許多志工都是如此。

    施小姐形容自己有正義感又熱情活潑，站街頭常遇到有人要捐款，還有年長沒體力站街頭的「嗑金爺爺奶奶」要金援支持，他們都婉拒，卻被人造謠抹黑「你500、你300（意指收錢）」、還被譏是「社會邊緣人」；她略顯激動的說「笑死人，志工很多都是在本業有一些成就的人」、「我也不缺」，「如果我不是罷團志工，一定要對方站住理論」，但現在為了收到連署書，只能忍住。

    施小姐說，罷團很多年輕人，「都是網路上聯絡」不認識，大家用Google表單填寫支援時段，然後自己出現在目的地，沒車馬費、沒便當，雨衣、水都自備，「沒參加罷團活動，不會知道國民黨打選戰都是用抹黑、造謠」；形容自己是「黨國照顧」長大的既得利益者，眼見下一代在這社會立足的不容易跟不公平，因緣際會出來當志工，連先生也默默開車接送她新店、苗栗到處支援，只希望給下一代一個更好的機會跟可能。

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