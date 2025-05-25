賴總統520接受日媒專訪 府發言人曝考量

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

2025/05/25 13:34

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德520就職週年，總統府發言人郭雅慧今透露總統接受媒體專訪的鋪排節奏，以及2家外媒都選擇日媒的原因。她指出，台日關係是因應變局的重要一環，盼透過專訪定位國家走勢，傳達守護台海和平的決心，也闡述台日經貿合作的重要，藉此更增進了解，也透過日媒面向世界進行國際溝通。

郭雅慧表示，賴總統就職1週年接受4家媒體專訪，考量近期全球局勢變動正牽動著各國經貿因應策略，台灣積極應對美國關稅與國際局勢、反傾銷洗產地等議題，賴總統接受《財訊》、《敏迪選讀》專訪時，多聚焦論述兩岸與台美關係，惟台日關係也是因應變局的重要一環，未來在維護區域和平、產業經貿加強合作、台日人民往來都需要進一步深化。

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郭雅慧指出，賴總統接受《日本經濟新聞》及日本電視台（日本テレビ）新聞節目《news zero》推出「勿使現在變戰前」系列報導，希望以此透過專訪定位國家走勢，傳達守護台海和平的決心，也闡述台日經貿合作的重要，增進了解，也透過日媒面向世界進行國際溝通。

郭雅慧表示，台灣跟日本有深厚的歷史淵源，且同樣面臨來自威權的威脅，也都有維護民主自由人權普世價值，台日及島鏈上的民主國家一樣，相較於威權國家無限度的軍備投資與軍事擴張，台日在國防重心上必須讓軍事力量更具備不對襯戰力，因此無人化與智慧化都至關重要，未來期盼無論在維護區域和平，或經貿合作、人民往來都希望有更全面性的合作。

郭雅慧提及，賴總統在日經新聞專訪也清楚表達，也感謝日本政府、國會、社會以及民間，長期以來對台灣的支持。不管是現在的石破茂或者之前安倍晉三前首相、岸田文雄前首相等等歷任首相都對台灣鼎力支持，台灣和日本人民的感情也非常深厚，未來能有更多合作共促繁榮發展。

郭雅慧也表示，520專訪的府院分工，卓院長鎖定內政民生經濟等議題進行專訪，總統針對國際關係與區域情勢接受專訪，希望透過媒體「分眾」屬性精準溝通，意外之喜是，代表日媒專訪的櫻井主持人成為破圈效果的關鍵，過去偶像團體出身的身分，讓賴總統專訪內容吸引了一些平常較不關注政治外交議題的民眾討論，是系列專訪的有趣插曲。

郭還透露，日本電視台專訪當天，賴總統特別叮囑幕僚在總統府敞廳走廊布置美食應援區，擺滿台灣各地小吃，總統還貼心確認了櫻井不吃香菜，遞了無香菜款的大腸包小腸給櫻井吃，並親自挑選小泡芙、地瓜酥、蚵仔煎洋芋片，蜜餞、鳳梨酥與牛軋糖、蛋捲等零嘴，以及有「總統府正字記號」的總統府紀念版乖乖和保溫瓶，放在有「台灣LV」之稱的茄芷袋，作為伴手禮，盼專訪短暫相處也能善盡台日交流之誼。

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