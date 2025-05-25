AIT副處長柯傑民將離任 林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」

美國在台協會副處長柯傑民（左）即將調任澳洲雪梨，外交部長林佳龍（右）23日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/05/25 13:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）即將調任澳洲雪梨，外交部長林佳龍23日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」予柯傑民，並於今日透過臉書表示，在柯傑民任內的4年，正是台灣在國際舞台上能見度大幅提升的關鍵時刻，台美關係也持續深化。

林佳龍今（25）日於臉書表示，柯傑民在2021年7月抵任，當時國際社會對台灣的關注開始逐漸升高，在柯傑民任內的4年，正是台灣在國際舞台上能見度大幅提升的關鍵時刻，台美關係也持續深化，不僅美國政府對台灣的支持力道提升，國會更展現跨黨派的友台共識，使雙邊合作拓展至安全、貿易、科技、國際參與等多個重要領域。

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林佳龍表示，今年適逢「全球合作與訓練架構（GCTF）」成立10週年，特別感謝柯傑民積極推動GCTF，持續擴展台灣的國際參與空間，在台灣、美國兩大創始夥伴基礎上，日本、澳洲與加拿大也陸續加入成為正式夥伴，讓GCTF成為理念相近國家交流與合作的重要平台，期盼柯傑民赴任澳洲後，持續支持GCTF，促進台灣與更多國家的實質交流與夥伴關係。

林佳龍透過臉書指出，柯傑民在頒贈典禮上也感謝AIT與外交部團隊，在他駐台期間所提供的支持與協助，這段駐台4年的經歷，對他的外交生涯而言是很重要的一部分，將永遠銘記於心。

柯傑民表示，隨著台美共同努力，讓愈來愈多國家肯定台灣的重要性，樂意與台灣深化合作，相信台灣會持續成為現代、繁榮與民主的全球燈塔，他也很榮幸能在這段關鍵時期參與其中，與台灣同行。

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