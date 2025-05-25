櫻井翔專訪後賴總統好評增 大數據專家：打破傳統外交框架

總統賴清德520就職週年，日本電視台（日本テレビ）新聞節目《news zero》連3天推出系列報導、並由日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪賴總統。（資料照，總統府提供）

2025/05/25 13:21

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德520就職週年，日本電視台（日本テレビ）新聞節目《news zero》連3天推出系列報導、並由日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪賴總統；Qsearch創辦人周世恩分析指出，節目播出後賴總統在社群平台正面評價提升2.6倍，特別是在Facebook與Threads等平台，相關內容獲得高互動量與正面評價，顯示此次專訪成功打破傳統外交框架。

黨政人士指出，賴總統就職週年接受4家媒體專訪，接連是《財訊》、Podcast《敏迪選讀》，以及日本的《日本經濟新聞》、日本電視台《news zero》。《財訊》專訪可視為「拚經濟」的宣示，並是台灣人民面臨美國關稅政策的定心丸；《敏迪選讀》聽眾年齡層廣泛、網路世代者佔多數，兩家媒體分別透過傳統媒體與新興網路，將總統的論述擴散到國內外不同層面的社會溝通。

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黨政人士表示，《日本經濟新聞》是日本刊載經濟相關新聞為主的全國性報紙，也是日本全國性的五大報之一；日本電視台收視率在日本無線電視台中也位處上游，加上「嵐」成員櫻井翔主持專訪，在台日之間都形成重要討論話題，除加深台日的互動，讓日本更理解台灣處境，國際對台灣的理解也多一層管道。

周世恩分析，賴總統在專訪中關於經濟發展與國際友盟合作的論述，在網路討論中獲得顯著正面回應，「經濟發展」相關關鍵詞被提及5738次，特別是當經濟議題與「國際關係」相結合討論時，正面評價更為突出，反映賴總統成功將台灣經濟定位為全球供應鏈的關鍵環節，並強調與日本等民主國家的產業合作。

他說，數據顯示，專訪中提及的無人載具產業合作等具體倡議，引發社群媒體高度關注與支持。這種將經濟與國際合作緊密結合的論述框架，適度強化了台灣在國際經貿體系中的重要性，為未來深化國際產業合作奠定正面輿論基礎有成功效果。

周世恩指出，賴總統接受櫻井翔專訪，在網路討論也有顯著的正面情緒優勢，日本相關貼文的正面情緒比例高達24.5%，遠高於其他主題貼文的9.4%，正面評價比例提升了2.6倍，特別是在Facebook與Threads等年輕族群聚集的社群平台上，日本專訪相關內容獲得更高的正面回應，這種「文化外交」策略成功將政治議題轉化為跨國文化交流，有效提升賴總統的國際形象，也創造了情緒共鳴與認同感，將賴總統的國際觀點傳遞給更廣泛的年輕受眾，建立了親民且具國際視野的領導者形象。

周世恩說，賴總統接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪，在社群媒體上引發顯著迴響，數據顯示「日本相關」主題在網路討論中被提及高達6440次，成為最受關注的國際議題；特別是在Facebook與Threads等平台，相關內容獲得高互動量與正面評價，顯示此次專訪成功打破傳統外交框架。

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