台南棒球場罷綠2天連署份數曝光 蔡育輝：挑戰不可能任務

國民黨議員蔡育輝說，台南罷綠要達到二階法定門檻 ，可說是挑戰不可能的任務，希望年輕人多支持。（記者蔡文居攝）

2025/05/25 12:41

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介於5月1日率領南市議會國民黨團議員召開記者會，針對罷免全國15位民進黨立委，宣布即日起他的立委服務處和每個國民黨議員服務處，全面受理收集罷綠連署書，並投入罷免台南民進黨立委林俊憲和王定宇，要力拚二階過關，當天隨即到南市北區和緯黃昏市場攤連署，當天連署民眾反應還蠻熱烈，不過上週在台南市立棒球場擺攤，2天連署份數傳出只收到約50份連署書，讓黨內議員感受到這場罷免任務十分艱巨。

國民黨南市議員蔡育輝表示，這20多天來，他全力投入參與連署罷免，跑了這麼多場，發現在人潮聚集的菜市場，連署狀況還不錯，在謝龍介出現參與宣講的場合，感覺年輕人比較有興趣，也樂於和謝拍照、連署。但是，上週去台南市立棒球場擺攤連署，感覺年輕人就比較沒有興趣，二階罷免要達到法定門檻約2萬6千人的連署，等於說是挑戰不可能的任務。距離6月上旬連署截止日，時間已相當緊迫，大家應該再加把勁。

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蔡育輝表示，不過，國民黨還是要學學民進黨走上街頭，直接向民眾訴求，讓百姓知道為什麼我們主張要罷免立委林俊憲、王定宇，簡單來說就是要防止一黨獨大。一旦一黨獨大，在決策過程中，少數的一方的意見就有可能被忽略、犧牲掉，這樣不太好。過去人民已選擇三黨不過半，應予以尊重，當然我們的訴求就是防止一黨過大，因這不符合民主潮流，希望年輕人多給我們加油。

南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，這陣子以來，她全力投入連署罷免工作，議會又是開議期間，必須兩地奔波，壓力也很大，大家都很辛苦，希望最後階段，大家再努力衝刺一下，力拚二階過關。

國民黨台南罷綠委，在菜市場連署狀況還不錯，但上週在台南市立棒球場擺攤連署，年輕人就比較沒有興趣。（記者蔡文居攝）

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