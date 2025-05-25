用電量增電廠備用機組啟用運轉 黃國昌：政府能源政策警訊

民眾黨主席黃國昌表示，本來除役的電廠，竟在民眾都不知情的情況下偷偷運轉，這對於現在民進黨政府能源政策是個警鐘；至於核三延役公投成案，他認為在公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題。 （記者羅國嘉攝）

2025/05/25 11:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕核三廠二號機於5月17日除役，台灣正式進入「非核家園」，但卻被爆台電啟動高雄興達電廠、大林電廠，被質疑是「偷開」。對此，民眾黨主席黃國昌表示，本來除役的電廠，竟在民眾都不知情的情況下偷偷運轉，這對於現在民進黨政府能源政策是個警鐘；至於核三延役公投成案，他認為在公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題。

黃國昌今（25日）與民眾黨新北市議員陳世軒到新店碧潭進行「民眾新北隊」賽前練習。被問及桃園昨（24日）停電，且除役的高雄興達電廠、大林電廠被發現偷偷運轉，台灣是否真的不缺電？黃國昌回應，台灣能源穩定供電，對於台灣產業發展、民生用電有高度影響，這也是為什麼非常多產業界龍頭，不僅是和碩董事長童子賢，連輝達執行長黃仁勳都公開表示，台灣應好好在能源上投資。

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黃國昌指出，最近發生的事情也讓全台民眾非常訝異，本來除役的電廠，竟然在民眾都不知情的情況下，又偷偷開啟運轉，這對於現在民進黨政府能源政策是一個非常大的警鐘；也正是因為這樣，為了解高雄興達電廠為什麼在除役情況、民眾不知情下運轉，民眾黨團5月27日幾個立委會到高雄興達電廠考察。

此外，由國民黨團提案、中選會放行的「核三延役」公投，黃國昌說，公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題，如果民進黨政府認為人民不是頭家，台灣一切都是民進黨說了算，相信人民會站出來反抗。

至於「反廢死」公投，黃國昌說，中選會不應自居為「民主太上皇」，對這麼重大的公共政策剝奪人民參與公投的機會，台灣要不要廢死，不應該是總統賴清德一個人、民進黨片面做決定，對中選會這樣的決議非常遺憾，無法接受。

台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8％才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督。

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