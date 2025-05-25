與韓蔣盧組抗罷四本柱？ 黃國昌：向民進黨一黨專政說不

民眾黨主席黃國昌表示，希望台灣不要再走回民進黨一黨專政老路，且「抗罷本柱」並非任何一個特定的人，屆時民眾黨會號召支持者站出來，向總統賴清德與民進黨說不。（記者羅國嘉攝）

2025/05/25 10:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台罷免熱戰，外傳國民黨展開「區域聯防行動」，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕的「盧蔣連線」，加上立法院長韓國瑜及民眾黨主席黃國昌，形成藍白「抗罷四本柱」。對此，黃國昌表示，希望台灣不要再走回民進黨一黨專政老路，且「抗罷本柱」並非任何一個特定的人，屆時民眾黨會號召支持者站出來，向總統賴清德與民進黨說不。

黃國昌上午前往新店碧潭進行「民眾新北隊」賽前練習，會前接受媒體訪問。對於被形容為「抗罷四本柱」，更有藍委主動跟聯繫主席，希望幫忙站台反罷免？黃國昌回應，對於民進黨選輸翻桌，企圖想要重回一黨專制、一黨獨裁，民進黨說了算這樣子的一個民主倒退的作為，過去這段時間已經有非常多的人民表達強烈的不滿。

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黃國昌強調，面對民進黨要重回專制獨裁的這個老路，並不是說好像任何的一個特定人，是所謂「抗罷本柱」，他相信每一個對於台灣的民主自由有嚮往，而且希望台灣不要再走回民進黨一黨專政老路的每一個人都是最重要的基礎，到時候民眾黨也會號召所有的支持者站出來，跟總統賴清德、民進黨的專制獨裁說「不」。

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