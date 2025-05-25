蔡筱薇酸房產已買到日本 謝龍介：歡迎逐筆檢視

民進黨南市議員蔡筱薇公開指國民黨立委謝龍介財產申報擁有多筆房地產，其中還有日本函館的土地與建物。（圖：蔡筱薇服務處提供）

2025/05/25 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕針對民進黨立委林俊憲近日因其政治文宣看板引發話題，國民黨立委謝龍介批評林是「假親民、救民調」。對此，台南市議員蔡筱薇今天反酸謝說，有網友揪團想發起謝龍介的房地產路跑活動，但她認為「這根本不會成功，因為謝龍介買房早已買到日本去」。

謝龍介回應說，他的土地房產每一筆都如實向監察院申報，林俊憲的看板有嗎？對這事不必戲謔，歡迎網友與蔡筱薇議員逐筆檢視他的財產，他一定全程陪同、親自解說，然後我們再逐面檢視林俊憲的看板，如何？如做不到，就不要大小聲，尷尬的是俊憲。

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蔡筱薇指出，謝龍介要求他人公開文宣看板資訊與支出明細，卻從未正面回應外界對其房地產累積的疑問，謝龍介若要談政治人物的誠信，就該一併說明自身多年來財產申報中房地產不斷增加的情況。

蔡筱薇說，根據2024年謝龍介的財產申報資料，謝龍介名下不動產數量，土地有19筆、建物則有24筆，近日有網友發起「在謝龍介房地路跑」的活動呼聲，但這活動遊戲根本不可能會成功，因為謝龍介早已買房買到日本去了！

蔡筱薇強調，這樣的方式雖是戲謔，但背後反映的卻是人民對政治人物誠信的高度期待，謝龍介從2022年參與台南市長選舉就被爆出有多筆房地產的爭議，但迄今都尚未正面迎戰回應，若要談政治人物的誠信，謝龍介有義務出來解釋他房地產不斷累加的情形。

民進黨南市議員蔡筱薇公開指國民黨立委謝龍介財產申報擁有多筆房地產，其中還有日本函館的土地與建物。（圖：蔡筱薇服務處提供）

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