徐巧芯曾說「核廢料放我家ok」 吳靜怡：再喊一次妳敢嗎？

徐巧芯在擔任台北市議員期間，針對核能發電問題曾在臉書留言反擊網友，稱核廢料「可以放我家的話我ok」。吳靜怡對此表示：「妳以前喊過，如果現在不敢再喊，妳憑什麼幫屏東人做決定？」（資料照）

2025/05/25 09:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團日前提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於8月23日投票。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）指出，立委躲在議場裡用一張毫無邏輯配套的核三公投給人民決定，就是對民主制度的踐踏，同時也向國民黨立委徐巧芯喊話：「再喊一次核廢料放我家ok！敢不敢？」

徐巧芯在擔任台北市議員期間，針對核能發電問題曾在臉書留言反擊網友，稱核廢料「可以放我家的話我ok」。吳靜怡對此表示：「妳以前喊過，如果現在不敢再喊，妳憑什麼幫屏東人做決定？蔣萬安，你支持核廢料進台北市嗎？請明確表態！」

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吳靜怡提到，新北市長侯友宜自己都不願意讓核廢料貯存在新北市，卻放任藍營立委在媒體上鼓吹延役核三，這不只是矛盾，更是政治卸責。但是面對新北乾貯場卡關12年、核廢料無解的現況，卻要屏東人「接受核三延役」，吳靜儀認為，這種作法根本是居高臨下的「核能霸權思維」，屏東人已經為核三廠忍受了40年，承擔核三廠的環境與安全風險，終於看到核三廠要除役時，偏偏出現核三公投，針對屏東卻完全迴避北部的核一、核二是否延役。吳強調：「這不是能源政策，而是選擇性歧視與地區霸凌！就像是『欺負屏東人』。」

吳靜怡指出，公投是公共政策的最後選擇，當立委躲在議場、用一張毫無邏輯配套的核三公投給人民決定，就是對民主制度的踐踏，沒有一位立委願意承擔核災風險，卻想主導決策，所以更應該「唯一支持罷免立委同意票」讓國會恢復正常，才不會有這麼爛的公投議題。吳靜怡強調，只有真正願意承擔的人，才有資格討論所謂的「能源選擇」，吳質疑：「請問徐巧芯，敢不敢再喊一次『核廢料放我家ok』？如果不敢，憑啥和一群立法委員欺負屏東人？」

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