台南沙崙考察創新能源 帛琉總統惠恕仁：盼與台灣企業攜手合作

帛琉共和國總統惠恕仁（右2）到台南沙崙考察科技創新及能源產業。（大肚山產業創新基金會提供）

2025/05/24 23:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣邦交國帛琉的總統惠恕仁，出席總統賴清德520就職週年活動後，除參訪多處具有永續指標的場域，並到台南沙崙考察科技創新及能源產業，體認綠色轉型的願景。

惠恕仁率領多位帛琉政府高層來台，在大肚山產業創新基金會安排下，到中南進行考察交流。

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帛琉代表團前往沙崙綠能科技示範場域參訪，由工研院董事長吳政忠介紹綠能研發技術、產業測試、驗證與媒合場域的優勢，了解台灣在氫能發展與儲能設備的技術與應用；也走訪了智禾金碳、佳氫能源等2家進駐廠商。

睿禾控股暨智禾金碳董事長陳坤宏介紹沙崙智慧能源管理系統的運營成果，佳氫能源顧問羅佐良、工研院材化所副組長劉子瑜，則分享氫能生產運用的概念與技術運用，並帶領大家參觀氫能生產設備。

惠恕仁對於佳氫能源以礦石和水就能產出氫氣，且具有高移動性、可降低成本的特點印象深刻，他表示，在台灣看到這麼多技術，若能轉移到各個島嶼就能實現綠色轉型，帛琉政府的目標是到2032年，實現100%再生能源。

惠恕仁說，在「綠色帛琉」願景上，期盼能與台灣企業攜手，就永續觀光、智慧能源、農業與教育等多元領域推動實質合作。

惠恕仁指出，此行特地邀請多位參議院與眾議院領袖，以及部長、州長等同行，代表帛琉政府高度重視這次的交流。

惠恕仁感謝台灣民間企業對帛琉的熱情與支持，並強調歡迎所有具備永續理念的夥伴，共同參與國家建設。

外交部長林佳龍提到，台灣與帛琉不僅是堅定盟友，更在綠色科技、智慧城市與永續發展等領域有相同目標，「榮邦計畫」包含數位、健康、綠色及韌性等4大面向，希望國內優秀產業能輸出可貴的經驗與技術，雙方攜手打造太平洋島國的永續合作典範。

大肚山產業創新基金會執行長廖紫岑強調，以推動新興產業為政策方向，協助企業發展，推動區域創新，未來與帛琉之間將有許多值得期待的合作機會。

基金會成員包含佳氫能源董事長劉慶玲、春橋田公司董事長許立經、摩奇坊國際董事長蘇恆賢、總億食品董事長周子良、八野爺食品董事長吳品諭等企業，致贈惠恕仁一行人在地特色禮品，象徵台灣的誠摯祝福。

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