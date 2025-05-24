陽明山小油坑大火 國科會疑空品感測器鋰電池惹禍

陽明山小油坑4月14日發生大火。（空勤總隊提供）

2025/05/24 20:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕4月14日台北市陽明山小油坑發生大火，狂燒5小時、受損面積4.5公頃，疑似與國科會旗下國網中心的儀器有關；國科會主委吳誠文今（24日）前往現場，懷疑是空氣品質感測器中，太陽能供電模組的鋰電池所引起，目前已拆除全國16支有鋰電池的空品感測器，並加強管控。

國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）於2022年委託廠商，在陽明山小油坑架設3支含有太陽能供電模組的空氣品質感測器，目的是要透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。

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對於4月14日陽明山小油坑發生失大火；國科會主委吳誠文今日親赴失火地點了解現場狀況，並表示，目前全案已由檢警單位偵查中，國研院將全力配合檢警的偵辦。

吳誠文主委指出，該失火事件，疑似由空品感測器太陽能供電模組的鋰電池所引起，因此國網中心在今年4月底之前，已拆除安裝在新竹市、南投縣、台南市及嘉義縣的16支內建鋰電池的空品感測器。

此外，國研院也要求轄下各中心完整盤點所有設置在全國各處的科研儀器設備，並且落實管理與監控機制，加強風險管控，以確保所有科研儀器的安全性。

根據內政部國家公園署指出，此次火災受損面積約4.5公頃，災損範圍多為芒草及少部分箭竹林植被。吳誠文表示，已責成國研院全力協助後續的復原與監測工作，以助國家公園署及陽明山國家公園管理處掌握復原狀況。#

陽明山小油坑4月14日發生大火，國科會主委吳誠文24日赴失火地點了解。（國研院提供）

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