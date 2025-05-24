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    又是網軍帶風向？Threads湧大量「我寧願被中國統一」模板文

    網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）

    網友在社群平台 Threads 發文警告，表示又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。（擷取自Threads@chibc_）

    2025/05/24 19:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣社群媒體近期出現大量「美女頭像」帳號集中發文、轉發，內容多涉及敏感政治議題。近日有網友在社群平台Threads上發文警告，又見多個「美女頭像」帳號發布內容一致的「我寧願被中國統一」帶風向貼文。原PO警告這些帳號極可能是「網軍帳號」，其操作模式類似中國過去對台「認知作戰」策略，也似俄羅斯入侵烏克蘭前的資訊戰手法，提醒大家注意。

    原PO昨日在Threads上PO文 並貼出截圖，只見多個都是美女頭像的帳號分享相同文字：「講個實話，我寧願被中國統一，寧願失去所有自由言論，寧願失去任何民主價值，我也不願自己或身邊重要的人死在戰場，去換一個甚至不一定會贏的仗。」

    原PO指出，這波假帳號行動與先前「426遊行」前後的網路帶風向情形相似，均由一批帳號名稱模糊、缺乏互動紀錄的「美女頭像帳號」組成，疑似由特定公關公司或境外勢力操控，目的在製造社會分裂與對立。原PO說，這與俄國在入侵烏克蘭前所散播的謠言類似，請網友務必注意。

    俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭前，曾大規模在社群平台散播假訊息，包含指控烏軍從事器官販賣、製造「髒彈」、種族滅絕等無中生有的謠言，以削弱民眾對政府與軍方的信任，並為侵略行動鋪陳「正當性」理由。

    原PO指出，這波假帳號行動均由一批帳號名稱模糊、缺乏互動紀錄的「美女頭像帳號」組成。（擷取自Threads@chibc_）

    原PO指出，這波假帳號行動均由一批帳號名稱模糊、缺乏互動紀錄的「美女頭像帳號」組成。（擷取自Threads@chibc_）

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