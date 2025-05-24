南投2階補件拉警報！罷免馬文君還需1730件、游顥約700件

罷免馬文君的罷團將最後收件日訂在6月1日，外縣市罷團志工也已投入支援，力拚2階補件過關。（「ALL罷馬」罷團提供）

2025/05/24 18:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免立委2階補件拉警報！罷免馬文君的「ALL罷馬」罷團，今收到中選會2階補件公文，指仍需補件1730份，罷團將持續收件至6月1日；至於罷免南投立委游顥的「去游除垢」罷團則說，尚未接到中選會公文，不過評估約需補700件，屆時希望能送出1000件，確保補件審查過關。

「ALL罷馬」罷團表示，依據選罷法規定，補件期限自收到公文隔日，即5月25日起算的10日內，需完成造冊並送交南投縣選委會，這代表罷馬進入最後倒數，且為保留造冊時間，最後收件日將設在6月1日，由於時間緊迫，若連署不過，就無法進入罷免投票。

請繼續往下閱讀...

目前罷團志工持續街掃、家訪，外縣市的罷團如台北「山除薇害」、彰化「缺衣不可」，以及雲林「拔釘行動」也都投入支援，希望南投鄉親能踴躍響應連署。

「去游除垢」罷團則指出，目前尚未收到2階補件公文，不過團隊內部評估需補件約700件，至於外傳需補693件，則因尚未接到中選會通知，因此需以實際公文為準，但無論如何，屆時階補件都會力拚送出1000件，確保審核通過，以免功虧一簣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法