中國對台灣滲透嚴重！徐斯儉：今年起訴間諜64人是2021年的3倍

國安會副秘書長徐斯儉於「青年國家安全論壇」致詞。（記者方賓照攝）

2025/05/24 18:17

〔記者林曉雲／台北報導〕國安會副秘書長徐斯儉今（24）日直指，中共對台灣的主權侵蝕與滲透行動加劇，近年中共政權企圖消滅中華民國台灣的主權，已成為國安最大威脅，中國對台灣內部的滲透越來越嚴重，今年已起訴間諜64人，是2021年的三倍，也是政府推出「反統戰策略」作為應對的原因。

台大國安社今舉辦「青年國家安全論壇」，徐斯儉表示，賴清德在520談話提到，沒有任何一個台灣人會放棄民主自由的生活，也沒有任何一位總統可以對民主自由的價值，是在民主體系跟專制體系之間做出價值選擇，不只影響國家地位，也影響對外包括軍事、安全及經貿各方面投資方向，民主國家及多數民主國家有個共識是「台海的和平與穩定是全球安全發展的要素」，應善用台灣處於第一島鏈核心的地緣戰略位置，以及作為全球半導體及ICT產業供應鏈核心優勢，謀取國家最大的外交利益與成長。

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徐斯儉提到，延續前總統蔡英文兩岸政策路線，賴清德已表明政府將不卑不亢、維持現狀，亦強調以最大程度團結國人，作為基本國安政策的地位，「全體國人不分族群，也不分先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。」 無論是中華民國、中華民國台灣或台灣都一樣響亮。

徐斯儉表示，從蔡英文開始，台灣與美國的安全合作關係不斷深化，國軍已積極修改新的防衛作戰計畫並建構所需能力，提高國防韌性，強化後備部隊與校召，並對灰色地帶的需要提出應急，賴清德也要求國軍進行更一致的演習和戰隊準備，另積極培育發展自主國防科技與產業，將最新興科技引入國防，除強化硬的軍事力量外，更強化從2020年開始不斷進行的全社會防衛演習，希望防衛台灣成為全台灣社會的共同意識與存在。

徐斯儉指出，賴清德提到台灣布局全球、加強美國，可說為台灣在全球經貿戰略上做最清晰決定，且將擴大美國以外與更多自由民主市場的連結，這樣的布局是為了讓台灣在國際經濟體系中有更好的活力與韌性，打造分紅供應鏈，成為全球民主供應鏈中不可或缺的夥伴。

但徐斯儉也表示，賴清德強調台商布局全球包括中國在內，台灣跟中國幾十年來建立的產業鏈，不是一夕之間就有辦法解決，需要時間調整，更何況有些台商在中國生產製造，目標就是中國市場。但當今台灣早非過去台灣，必須善用自己的處境與地位帶來的優勢機會，保持足夠自我防衛力量，及時調整彈性與經受衝擊後繼續前行的韌性以迎接挑戰。

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