嘉義縣太保市代罷免案投票 林淑勉、吳宏哲均未過門檻不成立

太保市民代表林淑勉及吳宏哲罷免案均未成立。（資料照）

2025/05/24 18:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市民代表第一選區市代林淑勉（國民黨）及吳宏哲（無黨籍）罷免案投票今天登場，結果兩案均未過門檻不成立。

其中，林淑勉罷免案同意票2377票、不同意票1947票、同意票未達3365票，罷免否決，投票率32.64％；吳宏哲同意票1903票、不同意票2370票、同意票未達3365票，罷免否決，投票率32.61％，嘉義縣選舉委員會表示，兩罷免案皆不成立，將依公職人員選舉罷免法辦理後續作業。

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太保市公所與代表會不合，去年底在審議總預算時，副主席官汝濃、代表林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰主張刪減公所浮編預算，代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸力挺公所預算，主席葉俊男裁示通過刪減案，雙方在重陽禮金、肥料補助、臨時人員及工地臨時稅等議題上各有立場，相互對抗。

林淑勉罷免案由市民侯文世領銜發起，吳宏哲罷免案由林淑勉夫婿黃國泰領銜，雙方陣營連日來出動廣告車掃街、發放文宣催票，煙硝味十足；罷免案門檻為3365票以上才能罷免成功，共設17間投開票所進行投票。

林淑勉表示，罷免案過程中看到選民因對政策不了解，而被對方文宣誤導，對方作法不應該也不可取，她的罷免案投票結果，同意票高於不同意票，雖未達門檻，或許自己做的不夠好，會持續努力監督把關的工作；吳宏哲表示尊重民意，對同意罷免他的民眾，他會繼續努力爭取支持，對不同意罷免他的民眾，他表示感謝相挺。

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