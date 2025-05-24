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    台法師生駕帆船淡水到高雄 卓榮泰揭示3層意義

    卓榮泰與師生登上帆船合影留念。（記者洪定宏攝）

    卓榮泰與師生登上帆船合影留念。（記者洪定宏攝）

    2025/05/24 17:14

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會與法國在台協會合作，安排台灣、法國共6校62名師生，從淡水出發，輪流駕駛帆船，航經桃園竹圍、台中梧棲、澎湖馬公、台南安平等港口，今天抵達高雄港，行政院長卓榮泰到場主持歡迎儀式。

    卓榮泰表示，這項活動具有3層意義，是首先是鼓勵小朋友多接觸戶外活動，「將天空當螢幕，把海洋當鍵盤」，揮灑到哪裡，天空世界就會不一樣，如同總統推動的健康台灣，鼓勵國民做健康促進健康，管好自己的身體，適當的活動、飲食、休息，健康的壽命愈長，健保的支付就愈少。

    然後是學習海洋的環境教育，隨船的研究人員指導學生海水淡水交會的溫層變化，那是一般人看不到的，只有在海上才能親身體驗自然力量無窮偉大，從認識海洋、認識台灣到認識世界。

    最後是推廣海洋的外交文化，用文化、外交連結在一起，打破語言的不同，也打破不同國家的族群隔閡，「我們長期以來都面向台灣海峽」，應該轉向海洋、面向全世界。 卓榮泰強調，台灣面向太平洋、法國面向大西洋，雖然面向不同海洋，但同樣面對民主、人權、自由理念的世界，追求共同的普世價值。

    學生代表將海廢作品送給卓榮泰，並呼籲民眾減少製造垃圾及排放廢氣；卓榮泰與海委會主委管碧玲也跟師生登上帆船合影留念。

    學生代表將海廢作品送給卓榮泰（中）。（記者洪定宏攝）

    學生代表將海廢作品送給卓榮泰（中）。（記者洪定宏攝）

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