廖偉翔提告罷團 杜承哲點出盲點：「假動作、作秀啦」

「展翅廢翔」志工杜承哲醫師表示，中選會還沒公布罷免案成案。（罷團提供）

2025/05/24 16:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕中市第4選區國民黨立委廖偉翔，遭罷團「展翅廢翔」提交2階罷免連署書46250份，正由中選會審議是否能進入3階罷免投票，廖偉翔於23日委託幹部前往台中市警局第六分局市政派出所，提供黑函稱發放傳單者違反公職人員選舉罷免法。

對此，罷團「展翅廢翔」志工杜承哲醫師表示，選罷法第104條意圖使候選人不當選，只對被罷免人有效，廖偉翔罷免案還沒成案，「他要告誰，提告只是假動作，作秀啦。」

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廖偉翔表示，有人反映收到不具名黑函，內容惡意抹黑我「侵害」、「使人墮胎」等極度不實的誹謗內容，已正式報案並準備提告刑法妨礙名譽及公職人員選舉罷免法意圖使人不當選，目前取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，請台中警方協助捉拿歸案。

廖團隊也貼出傳單內容，並拍到黑衣人深夜在路旁，將傳單夾入自小客擋風玻璃情形，傳單內容提及，偶像女被被甩著實令人唏噓，台中人被蒙在鼓黑歷史。

杜承哲表示，選罷法第104條意圖使候選人不當選，只對被罷免人有效，問題是中選會還沒公布罷免案成案，廖偉翔不具被罷免人身分，「他要告誰，提告只是假動作，作秀啦」，我們罷團對廖的私生活沒興趣，只關心廖在國會荒腔走板表現。

杜承哲強調，廖偉翔跟兩個同事「台中三傻」，聯手舉手在立院刪除許多預算，最終影響台中市補助款，是廖要給台中人交代，到現在沒有回應，在搞這些有的沒的，這是立委該做的事情嗎。

立委廖偉翔報案提告罷團涉嫌散布謠言傳單。（廖偉翔辦公室同意提供）

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