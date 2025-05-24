駁鍾小平「美國幫忙大罷免」林俊憲點名藍營這2人：大罷免靠他們就夠了......

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/05/24 17:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動如火如荼展開，國民黨立委林沛祥、翁曉玲近日屢陷失言風波，為罷免情勢火上加油。台北市議員鍾小平昨日在政論節目中提到連「美國都在幫忙大罷免」，但民進黨立委林俊憲則表示：「我們有林沛祥就夠啦、我們有翁曉玲就夠啦！哪甚麼需要國外來幫忙？」

鍾小平昨日在政論節目《新聞面對面》中提到連「美國都在幫忙大罷免」。他說，一位「老師」兩個月前告訴他，台美可能將簽署類似過去中美防禦條約的「台美安保條約」，若美軍駐台，總統賴清德的支持度可能攀升至六至七成，「老共」也因而不敢動武，使賴清德更趨台獨立場。鍾小平直呼：「這是大玩意，這個是配合大罷免！」而且這對國民黨帶來災難性的結果。

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對此，林俊憲表示，國外媒體最近對台灣的報導都有提到大罷免，因為台灣現在重要性非常高，大家提到台灣政治局勢的時候都會提到大罷免。

但至於國外是否有助長大罷免？林俊憲表示：「我們有林沛祥就夠啦、我們有翁曉玲就夠啦！哪甚麼需要國外來幫忙？」林俊憲補充說，「就算鍾小平叫林沛祥閉嘴，還是會有成千上百個林沛祥跳出來發言，像翁曉玲就是一例」、「大罷免其實是（國民黨）內部自己搞出來的！」

立委林沛祥爭議不斷，先是批評罷免團體為「社會邊緣人」，又自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，引發外界批評。同樣捲入失言風波的還有立委翁曉玲，總統府聘請廚師的費用因預算遭凍結恐面臨斷炊，翁曉玲卻表示，沒廚師煮飯阿兵哥可以買水餃、便當、叫麥當勞，引發爭議；後來她又表示台灣短時間內可能出現大停電，她覺得「接下來的情況很有利於藍委這邊！大停電大家會知道非核政策是不行的。」

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