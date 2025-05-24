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    板橋願景館開幕首展周軒曝「先行離場」葉元之回應了

    葉元之在願景館開幕典禮中提前離開。（圖擷取自臉書）

    葉元之在願景館開幕典禮中提前離開。（圖擷取自臉書）

    2025/05/24 16:25

    首次上稿：16:05
    更新時間：16:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央預計在新北市板橋區板橋車站旁建設國家兒童未來館，預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，率先在選址建置「願景館」，今（24）日起開館，同步舉行開幕首展。政治工作者周軒表示，在開幕典禮進行時，國民黨立委葉元之竟然提前離開，當新北市長侯友宜致詞時，葉元之已經沒看到人。

    葉元之：今早地方行程很多

    對此，葉元之稍早回應，今天早上行程很多，而且很多都集中在10點到11點，因為答應要去大觀國小參加學生美術展開幕，還有一個里的巡守隊搬新家，以及參加一個長輩的公祭，所以在聽完簡介後就先去趕其他行程。

    葉元之強調，沒有留下來聽致詞不代表不關心這項建設，自己在立法院起碼針對這議題質詢文化部3次以上。

    周軒在臉書PO出2張照片，可以看到前幾張照片葉元之正從座位上離開，第二張照片，侯友宜正在致詞，葉元之就已經不在現場。

    周軒在貼文中表示，「國家兒童未來館」是文化部與新北市府合作的一個重大建設，預算165億元，地點在板橋新板特區，是國家給孩子的一個大禮物，今天是願景館的開幕典禮，流程才剛剛走完大合照跟來賓介紹換侯友宜市長致詞，後面還有文化部長和行政院長致詞，更有整館的導覽，結果板橋的立委葉元之就跑了？

    周軒直言，欸不是啊元之，板橋的重大建設，你居然先落跑，這樣好嗎？

    新北市長侯友宜致詞時葉元之消失了。（圖擷取自臉書）

    新北市長侯友宜致詞時葉元之消失了。（圖擷取自臉書）

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