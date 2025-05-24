親曝看板由來 林俊憲：努力不讓大家每天看到那麼多次我的臉

立委林俊憲透過臉書分享「苦茶路跑」挑戰過程與心得，並親曝這些看板的由來。（圖擷取自林俊憲臉書）

2025/05/24 15:43

〔記者王姝琇／台南報導〕立委林俊憲看板多到成為熱門話題。有網紅祭出「林俊憲看板酒精路跑」挑戰，2.1公里狂喝22杯，意外引來本尊下戰帖來到一級戰區東區「苦茶路跑」，2.3公里喝了22杯。林俊憲今天也親曝這些看板的由來，挑戰者們紛紛大讚林俊憲：欣賞說到做到的人！

林俊憲表示，前幾天看到一個影片，一群台南的年輕人在市區裡，只要看到我的看板，就得喝一杯酒，甚至不同看板要喝的數量還不同，從健康路一直走到我的服務處門口，真的有人醉倒了！

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身為「始作俑者」的我，不自己走一次實在說不過去。所以再次邀請這群年輕人，跟我到東區挑戰，只是我沒辦法喝酒，他們便提議用苦茶代替，看看到底是喝酒還是喝苦茶比較難受？

林俊憲說，自己走到每個地點看看，也想起每個看板的由來。其實看板來源除了支持我的20多位議員外，其他大多是老朋友、或者以前幫忙服務過什麼事情，他們便很熱情的聯繫我，要把住家或店面的樓上借給我掛。這幾天，有些家裡借我掛看板的朋友出來現身說法，因為以前幫忙服務過，所以沒有把看板位置租出去，而是只借給我，真的非常感謝你們的相挺。

林俊憲強調，從議員時代到現在，20多年來，主要服務範圍都是府城區，借的人多，才會造成市區這麼密集。如果反而沒人願意借我地方掛看板，那我真的得好好檢討服務出什麼問題了。

林俊憲也自嘲，苦茶路跑完後，我們都喝得「滿肚子苦水」，也覺得真要改進一下，所以後面會把一些議員提供的看板先還回去給他們，「盡量朝大家每天不會看到那麼多次我的臉來努力」。

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