廖偉翔提告台中罷團 展翅廢翔：自己問題自己處理別推給罷團

民團「展翅廢翔」發出3點聲明。（資料照）

2025/05/24 15:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第4選區國民黨立委廖偉翔，遭罷團「展翅廢翔」提交2階罷免連署書46250份，正由中選會審議是否能進入三階罷免投票，廖偉翔23日首度到台中市警局提告，稱「罷團青鳥側翼黑函，報警提告、絕不姑息」。對此民團「展翅廢翔」發出3點聲明。

廖偉翔23日表示，有人反映收到不具名黑函，內容惡意抹黑廖偉翔「侵害」、「使人墮胎」等極度不實的誹謗內容，已正式報案並準備提告刑法妨礙名譽及公職人員選舉罷免法意圖使人不當選，目前取得相關監視器畫面鎖定犯罪嫌疑人，請台中警方協助捉拿歸案，針對罷免團體、青鳥側翼用這樣造謠抹黑方式，對廖偉翔的人身攻擊，以及波及他無辜的家人與朋友，惡性重大絕不寬貸，一定會將這些惡徒繩之以法。

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展翅廢翔表示，針對廖偉翔影射罷團發送黑函等指摘，他們支持所有捍衛自身權益之法律行為，但不認同廖大立委在未能查證的情況下，直接套上「罷團」、「青鳥」意圖製造不必要的紛爭，實非國會立委的高度。

民團直言，歡迎廖偉翔先生依法提告，循線找出黑函操作始作俑者；更歡迎調閱監視器、報案查明。我們對於被無端栽贓感到極度不滿，罷免團非常希望廖先生即刻報案，志工願意陪同前往，還原真相。而我們坦蕩無懼；我們從頭到尾關注的只有廖偉翔在國會的荒腔走板與毫無建樹。請不要狗急跳牆，把自己過往的業力引爆、一切問題，都往罷免團身上推。自己的問題，請自己處理好。

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