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    藍營大罷免保衛戰催票訴求「投票阻止綠共」籲投「不同意罷免」票

    國民黨大罷免保衛戰已經進入催票階段，該黨網路社群文宣全部以「投票阻止綠共！」為號召，疾呼民眾守住藍營問政力量，投下「不同意罷免」票。（截自國民黨臉書）

    國民黨大罷免保衛戰已經進入催票階段，該黨網路社群文宣全部以「投票阻止綠共！」為號召，疾呼民眾守住藍營問政力量，投下「不同意罷免」票。（截自國民黨臉書）

    2025/05/24 15:52

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨這次共有31名被罷免立委進入第二階段連署遞件，雖然目前中選會尚未審核確定有哪些立委要被交付罷免投票，但藍營大罷免保衛戰早已進入催票階段，在網路社群按照直轄市、縣市或屬性相同區域加以分類展開文宣戰，分別為這些被罷免的藍委固盤，疾呼民眾一起守住藍營問政力量，要投下「不同意罷免」票。

    國民黨這些催票文宣全部以「投票阻止綠共！」「反綠共戰獨裁」、「 不同意罷免」為號召，並針對不同地區，分別訴求「作伙挺新北！」「齊心守護台中！」「桃園挺善良！」「守護新竹！」「守住農業命脈！」

    例如在新竹縣市，國民黨強調藍營立委努力為科技園區爭取預算、改善地方建設、投資教育、長照、提升交通便利，促進地方產業發展；對於農業區域的南投縣、雲林縣，國民黨訴求農業縣市不是民進黨的政治提款機，更不是罷免清算的靶場，強要雲林、南投是台灣農業重鎮，國民黨立委長年為農民奔走，爭取灌溉建設、農機補助、農產品外銷與行銷預算，幫基層拚福利。

    在藍軍立委席次最大宗的「四都」地區，國民黨主打「政績牌」，例如在新北市強調6席藍委堅守民主防線、勇敢監督執政黨，推動交通改善、區域建設與社福政策，為新北市爭取高達374億元預算；在桃園市訴求6位藍委深耕基層、專注問政，在治水、交通、教育等領域持續努力，為桃園市爭取了259億元經費；在台中市，國民黨宣傳6席藍委推動空污治理、中部交通建設、照顧人民等多項政策，幫台中市爭取262億元預算；至於台北市，國民黨則以立法院日前通過「紀念日及節日實施條例」，讓國定假日增加到15+1天，實現「還假於民」為訴求，強調5席藍委不畏懼，堅持專業問政、務實立法，呼籲民眾投下「不同意罷免」，就是守住問政的力量與人民的選擇。

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