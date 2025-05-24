台南女中校友黃榆涵就讀海軍官校 返母校分享軍旅人生

黃榆涵（右）返回台南女中母校宣導國軍人才招募，與昔日導師合影。（台南女中提供）

2025/05/24 14:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕去年畢業的台南女中校友、現就讀於中華民國海軍軍官學校的黃榆涵，趁高中畢業季來臨前時機，重返母校，於校安中心與校門口宣導國軍人才招募，她身著筆挺海軍制服的英雌形象，格外引人注目。

黃榆涵目前為海軍官校正期班學生，以筆挺白制服亮麗現身，展現軍人幹練風範。她在校安中心與高年級學生面對面交流，分享海軍官校的訓練、課程、生活節奏及未來發展機會，並說明女性在軍中所擔任的重要角色。

請繼續往下閱讀...

黃榆涵表示，希望能以親身經驗分享軍校生活與職涯規劃，鼓勵學妹勇於挑戰、開拓多元未來。

宣導活動也設置戶外宣傳點，黃榆涵在校門口向進出學生發送海軍官校招生簡章，吸引不少學生主動詢問。有學生表示：「沒想到學姊畢業才1年，就已經在軍中展現這樣的成熟與自信，真的很佩服。」

導師劉姿吟表示，榆涵平日在校表現就可圈可點，如今從軍，更是展現有為有守、積極進取，熱愛家國、奉獻己力精神。

台南女中表示，榆涵返校宣導，展現了南女中學生多元發展的精神與風範。透過真實經驗的分享，不僅讓學生了解軍旅生活的樣貌，也拓展了職涯想像的邊界，未來將持續配合各界資源，協助學生探索適性發展的多元道路。

黃榆涵與學妹面對面談話，分享海軍官校經驗並解答招生問題。（台南女中提供）

黃榆涵23日於校門口與在校學生互動，宣導國軍招生資訊。（台南女中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法