「看板路跑」狂喝22杯苦茶 林俊憲：朝每天不會看到那麼多次我的臉努力

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/05/24 15:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網紅祭出「林俊憲看板酒精路跑」，2.1公里出現15個看板，共喝22杯。引來民進黨立委林俊憲本尊挑戰round 2改喝苦茶；對此林俊憲表示，苦茶路跑完後，他也覺得真的要改進一下，所以後面會把一些議員提供的看板先還回去給他們，盡量朝大家每天不會看到那麼多次我的臉來努力！

林俊憲在臉書PO文表示，前幾天他看到一個影片，一群台南的年輕人在市區裡，只要看到林俊憲的看板，就得喝一杯酒，甚至不同看板要喝的數量還不同，從健康路一直走到服務處門口，真的有人醉倒了，既然有人實踐，身為「始作俑者」的林俊憲，不自己走一次，實在說不過去。所以林俊憲再次邀請這群年輕人，跟他到東區挑戰，年輕人們也很熱情答應了。只是林俊憲沒辦法喝酒，便提議用苦茶代替，看看到底是喝酒還是喝苦茶比較難受？

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林俊憲指出，自己走一遭，到每個地點看看，也想起每個看板的由來，其實看板來源除了支持林俊憲的20多位議員外，其他大多是老朋友、或者以前幫忙服務過什麼事情，他們便很熱情的聯繫我，要把住家或店面的樓上借給林俊憲掛，這幾天有些家裡借掛看板的朋友出來現身說法，因為以前幫忙服務過，所以沒有把看板位置租出去，而是只借給林俊憲，真的非常感謝這些朋友的相挺！

林俊憲續指，他從議員時代到現在，20多年來，主要服務範圍都是府城區，借的人多，才會造成市區這麼密集。如果反而沒人願意借地方掛看板，那真的得好好檢討服務出什麼問題了。

林俊憲直言，那天苦茶路跑完後喝得「滿肚子苦水」，也覺得真的要改進一下，所以後面會把一些議員提供的看板先還回去給他們，盡量朝大家每天不會看到那麼多次我的臉來努力！至於也想要一起玩的朋友，他只能說，喝苦茶真的沒有比較容易！

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