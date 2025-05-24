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    藍白狂嗆中選會沒收反廢死公投 吳思瑤：到底有多巨嬰？

    民進黨團幹事長吳思瑤指出，反廢死公投早就被專業界、學術界打臉，不符合公投法命題要件，根本是救罷免的詐騙行為。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤指出，反廢死公投早就被專業界、學術界打臉，不符合公投法命題要件，根本是救罷免的詐騙行為。（資料照）

    2025/05/24 12:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕中選會決議「反廢死」公投不符規定，國民黨及民眾黨紛紛批評沒收人民權利。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）指出，反廢死公投早就被專業界、學術界打臉，不符合公投法命題要件，根本是救罷免的詐騙行為，「藍白到底要有多巨嬰？」

    中選會委員會議昨審議立法院函送的2個公投案，其中核三重啟公投確定成案，定於8月23日投、開票；反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

    對於在野黨的批評，吳思瑤今受訪表示，中選會做出決定，藍白所提兩大公投案一勝一負，民進黨團對此表達尊重，不意外的是在野黨又開始聯手鬥臭中選會，「只要不合你意，就將別人貼上政治標籤、抹成綠營側翼，藍白到底要有多巨嬰？」

    吳思瑤說，反廢死公投早就被專業界、學術界及民進黨團打臉，並不符合公投法授權命題條件，尤其台灣目前沒有廢死，反廢死公投就是詐騙行為，只是想拿公投救罷免，把憲法珍貴公投權利拿來政治操作。

    至於核三重啟公投，吳思瑤直言，她對此表示遺憾，核能重啟要有社會共識、確保核能安全、核廢處置要有地方，以上三個前提無法具足，民眾黨團卻推出公投案，要將最終責任推給公民承擔，這是完全不負責任作法。

    吳思瑤強調，民進黨團反對核三重啟公投，但既然中選會做出決定，黨團就尊重，沒有人可以將政治黑手伸入機關行使職權，呼籲尊重中選會，而非抹黑、鬥臭。

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