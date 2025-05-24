反廢死公投沒過 黃國昌嗆：中選會踐踏台灣人當家作主權利

民眾黨主席黃國昌今日今出席黨內國家治理學院所辦「陳抗訓練」課程講座。（記者方賓照攝）

2025/05/24 12:41

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院上週通過國民黨團所提「反廢死公投」案，中選會委員會議昨決議，「反廢死」公投案並非重大政策之創制或複決，不符合「公民投票法」規定，礙難辦理公民投票。民眾黨主席黃國昌今日今出席黨內國家治理學院所辦「陳抗訓練」課程講座時痛批，這是赤裸裸地公審會復辟，更是在踐踏台灣人當家作主的權利。

黃國昌表示，中選會不要忘記台灣推動公投民主的歷史，過去很多NGO朋友跟民進黨站在一起，推動公投民主，當初民進黨要求ECFA要公投，時任民進黨主席蔡英文也說要推動公投來廢止ECFA，這都是斑斑可考的歷史。

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黃國昌批評，過去公投審議委員會專門在封殺公民投票，後來改正「公投法」後廢止了公投審議委員，卻沒想到公投審議委員會廢止了，現在的中選會自居為台灣民主太上皇，什麼可以公投、什麼不能公投，中選會官員竟有權利來決定，這是赤裸裸地公審會復辟，更是在踐踏台灣人當家作主的權利。

「如果人民不能夠決定死刑這個重大政策，請問誰決定？」黃國昌質疑，賴清德一個人決定，柯建銘一個人決定，民進黨決定嗎？為什麼這些人的意志，可以凌駕在台灣人民的意志之上，中選會說死刑的存廢不屬於重大公共政策，那請問是什麼，請問中選會是什麼？怎麼會連基本的常識都沒有。

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