政院統刪補助款後首同框！侯友宜籲中央多挹注 卓榮泰回地方歲計賸餘可運用

行政院預計統刪地方一般性補助款25%引議，侯友宜、卓榮泰在統刪消息曝光後首度同框，雖在致詞上互有攻防，但互動並未特別尷尬。（記者黃子暘攝）

2025/05/24 13:27

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院預計統刪地方一般性補助款25%，行政院長卓榮泰今（24）日赴新北市出席國家兒童未來館的願景館開幕典禮，新北市長侯友宜也出席，並在致詞時表示，新北許多建設需要中央經費挹注，許多「甘苦人」需要社福、教育等支持，新北人均預算是六都最少，他一定嚴謹把關經費不浪費，希望中央給予更多資源。

卓榮泰則說，盼地方共體時艱，去年度所有地方政府共有708億元歲計賸餘，六都共400億餘元，這些錢也能夠「就用到你剛剛說的那些地方去，中央已經做了，地方也可以做，好不好？」

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侯友宜率先到場等待卓榮泰，在場媒體問及是否會向卓榮泰爭取經費，侯友宜笑答，「我已經爭取過很多次了」；儘管如此，二人在活動期間仍時有互動，氣氛並沒有特別尷尬。

致詞時，侯友宜從三峽3死12傷車禍切入議題表示，每個為政者都要站在人民的需求、了解人民的痛苦，為人民做出正確、該做的事情，新北市有約404萬8000人口，是全國人口最多的縣市，且人口還在成長，許多事情都需要中央經費挹注，他作為市長理所當然要跟中央合作，而他身為第一線，會看見許多大家看不到的「人民的問題」，所以他要跟卓榮泰說，國家兒童未來館整體編了165億元，這是大事，而新北有許多小事、城鄉差距，很多甘苦人需要社福支持，很多孩子需要教育，在第一線打拚的警消也希望獲得支持，這是大家的願望。

侯友宜說，他誠懇呼籲，或許大家對補助款有不同想法，「但是最重要的還是要看見人民的需求，解決人民的痛苦，我們一起去面對這個問題，然後把人民照顧得更好」，新北市每人年均預算僅4萬多元，是六都最少，鄰近的台北市都將近七萬元，新北更需要更多的資源；「我要特別跟院長報告，我在當市長一天一定嚴謹把關，經費用在需要之處絕不浪費」，希望大家一起努力，讓新北市民在安居樂業上，也能像今天國家兒童未來館一樣看到更美好的未來。

卓榮泰也在致詞時回應，希望中央、地方能通力合作，今年中央已經把過去歲計賸餘4100億元編做特別條例、特別預算，提出對產業的支持、就業照顧、民生、國家安全任性等方面的全面照顧，「那我也希望我們的地方政府也能夠共體時艱」。

卓榮泰指出，去年度所有地方政府共有708億元的歲計賸餘，六都共400多億元，這些歲計賸餘也能夠「就用到你（指侯）剛剛說的那些地方去，中央已經做了，地方也可以做，好不好？我們一定會支持你的」，不遺漏地照顧地方每個族群，也請議會同仁支持，把歲計賸餘用到可以對地方直接補助的地方。

行政院預計統刪地方一般性補助款25%引議，侯友宜、卓榮泰在統刪消息曝光後首度同框，雖在致詞上互有攻防，但互動並未特別尷尬。（記者黃子暘攝）

行政院預計統刪地方一般性補助款25%引議，侯友宜、卓榮泰在統刪消息曝光後首度同框，雖在致詞上互有攻防，但互動並未特別尷尬。（記者黃子暘攝）

行政院預計統刪地方一般性補助款25%引議，侯友宜、卓榮泰在統刪消息曝光後首度同框，雖在致詞上互有攻防，但互動並未特別尷尬。（記者黃子暘攝）

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