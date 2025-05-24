王金平表態支持參選國民黨主席 盧秀燕：上班時間不談政治

台中市長盧秀燕與市府首長共划輕艇龍舟。（記者黃旭磊攝）

2025/05/24 11:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕上午到大里康橋水岸公園與多名市府首長共划輕艇龍舟，盧秀燕自稱是「有史以來第1位女性首長帶隊划龍舟」，被問到前立法院長王金平表態支持參選國民黨主席，盧秀燕回應：「上班時間不談論政治」，不過，在盧身旁的台中市議員江和樹轉述，有聽到盧秀燕答「對」，台中人看到希望了。

台中市府斥資上億元新建康橋水域訓練及艇庫管理中心，盧秀燕在端午節前夕，率運動局長游志祥、水利局長范世億、消防局長孫福佑及數位發展局長林谷隆划輕艇龍舟，盧秀燕略顯緊張表示，過去從沒划過船，是有史以來第一位女性首長帶隊划龍舟，測試團隊有沒有同舟共濟，「會不會「翻船、倒退嚕」（台語：翻船、倒退）。

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在場媒體提問台電台中發電廠（中火），及行政院統刪中央給各縣市一般性補助款等問題，盧秀燕說，前兩天回答過「不再重複答覆」，希望大家多關注運動及端午節，現在要去划船了，而媒體繼續問前立法院長王金平支持參選國民黨主席，盧秀燕回稱，「上班時間不談論政治」。

盧秀燕問在場的國民黨立委羅廷瑋「要跟我一起划嗎？」，不過，羅廷瑋提早離開，僅有民進黨台中市議員李天生及江和樹組隊划船。

就在盧秀燕划完上岸後，媒體追問長王金平支持參選國民黨主席，據在身旁的台中市議員江和樹轉述，有聽到盧秀燕說聲「對」，江和樹表示，台中人看到希望了，加油。

媒體追問前立法院長王金平支持參選國民黨主席，盧秀燕（中）回應：「上班時間不談論政治」。（記者黃旭磊攝）

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