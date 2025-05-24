藍白為何僅推核三重啟？綠營：黃國昌為選新北市長欺負南部人

民進黨立委賴瑞隆批評，核三重啟公投案未將核一、核二廠納入，顯然藍白兩黨別有私心，根本是撕裂南北、欺負南部人。（資料照）

2025/05/24 11:17

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會昨決議成案並於今年8月23日投開票。民進黨立委今（24日）質疑，民眾黨主席黃國昌因私心想選台北市長，以此化解新北核一、核二重啟的壓力，根本是撕裂南北、欺負南部人。

民眾黨團所提公投主文為，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」立法院會21日處理時，藍白聯手以58票對49票強勢通過該案，包括來自屏東縣的國民黨立委蘇清泉、被點名可能參選高雄市長的國民黨立委柯志恩都投下贊成票。

請繼續往下閱讀...

對於公投日程底定，民進黨立委賴瑞隆今受訪表示，中選會依法行使職權，不代表賴政府態度鬆動，核三重啟公投案缺乏區域正義、恐撕裂南北，呼籲民眾深思，不應讓南部民眾受到欺負或委屈。

賴瑞隆質疑，該公投案獨獨針對核三廠，卻未將核一、核二廠納入，顯然藍白兩黨別有私心，對南部是不公平的。台灣因地狹人稠經不起任何核安風險，連藍營縣市都不要核廢料，卻仍推動核三重啟，明顯缺乏公平與區域正義。

民進黨立委王義川也指出，這是一個全國國民一起決定恆春半島是否再度陷入核安危機的公投，多數人不住在恆春半島，但應該去過墾丁，核三廠就在恆春到墾丁的路上，這個美麗的半島被國民黨騙了40年的核電廠，既然除役，為什麼還要重啟？

王義川直言，因為黃國昌、張啟楷的私心，想要透過核三廠重啟，來化解新北核一廠、核二廠要不要重啟的壓力，黃國昌要選新北市長，就這麼簡單。民眾黨刻意點名屏東的核三廠，非常不道德，這個半島為什麼要承受國民黨和民眾黨的自私？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法