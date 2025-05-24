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    川普下的美台關係 谷立言：未來45年共同持續守護和平與繁榮

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，美台關係將在未來45年甚至更長的時間內，持續守護這份得之不易的和平與繁榮。（記者方賓照攝）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，美台關係將在未來45年甚至更長的時間內，持續守護這份得之不易的和平與繁榮。（記者方賓照攝）

    2025/05/24 10:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕美國總統川普2.0時代開展，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今年3月曾接受自由時報獨家專訪時表示，美國要讓台灣更強大。谷立言今（24）日出席台大學生活動時致詞表示，美台關係建立在深厚的經濟連結與共享價值上，並因人民之間的友誼而歷久彌新，橫跨不同黨派、歷經多屆政府始終不變；堅信只要共同努力，無論是推動安全且具韌性的關鍵供應鏈、深化經貿投資，還是強化社會韌性，美台關係將在未來45年甚至更長的時間內，持續守護這份得之不易的和平與繁榮。

    台大國安社今舉辦「青年國家安全論壇」，打造跨世代對話平台，探討川普2.0時代下的國防、外交與社會韌性。谷立言表示，台大國安社促成這場意義非凡的活動，展現出台灣對國家安全、區域穩定及全球和平的高度關注與積極參與，這群充滿熱忱、對未來充滿信心的年輕領袖，不僅專注於學術，更積極投入社會議題，致力於打造一個和平繁榮的未來，對國際安全與戰略對話的參與，令人深受感動與鼓舞。

    谷立言指出，AIT長期與台灣各界建立堅實夥伴關係，這些連結不僅推動政策合作與技術創新，更奠定人民之間的深厚情誼，這也是我們共同追求和平、安全與繁榮的基石，台灣不僅是全球經濟網絡中的關鍵角色，更是民主、創新與良善治理的典範，美台關係建立在深厚的經濟連結與共享價值上。

    谷立言也表示，過去2週，他回到美國與台灣訪問團一起參加「SelectUSA 投資高峰會」，這是美國推動國際投資的重要平台，台灣130家企業、逾180位代表參與，展現台灣企業的世界級實力，為此深感驕傲，訪問聚焦人工智慧、半導體、無人機三大關鍵產業，帶領台灣訪團走訪多個美國州政府與產業基地，這些合作不僅增進供應鏈的韌性，更進一步鞏固雙方在科技、安全與經濟上的夥伴關係。

    谷立言表示，環球晶宣布額外投資40億美元，使其在美總投資達到75億美元，這對重建美國晶圓製造業意義重大；另一個亮點是在休士頓無人機博覽會上，宣布成立「美台自主系統合作論壇」，共同打造AI驅動的下一代無人機，充分發揮在人工智慧領域的優勢。

    谷立言強調，台灣今天的成就是全球矚目的成功故事，我們有責任與使命，確保下一代不僅能承接這份成就，更能開創出更加光明的未來，看到台灣年輕世代正以實際行動，推動世界邁向更安全、更有希望的方向，期待一同建構所珍視的和平與繁榮。

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