中選會否決反廢死公投 藍批綠毀憲亂政

國民黨立委洪孟楷批中選會藐視國會且明確違法。（資料照）

2025/05/24 10:50

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院上週通過國民黨團所提「反廢死公投」案，中選會昨日以不符合公投法規定，決議礙難辦理公投。國民黨立委林沛祥批評，中選會毀憲亂政，立法院通過的公投案應直接執行，位階遠高於中選會的行政命令；國民黨立委洪孟楷也說，中選會藐視國會且明確違法，民進黨過去口口聲聲說要用更大的民意，而更大的民意就是直接的公投，不敢公投還敢談什麼民意？

林沛祥批評，中選會毀憲亂政，立法院通過的公投案應直接執行，位階遠高於中選會的行政命令，民進黨的中選會竟片面否決立法院通過的「反廢死公投」案，這是赤裸裸的藐視民意，沒收民主的公投權，如果賴總統說民主要用更大的民主來解決，為什麼不用民主的方式來面對廢死的浪潮。

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洪孟楷也說，中選會沒收「反廢死公投」案，就是沒收人民的權利，藐視國會且明確違法，公投法第15條明文規定，立法院提出的公投案送交主管機關辦理，主管機關沒有審查的空間及權利，但中選會自己解釋法令已經明顯違法且逾越法令，說穿了就是害怕、不敢面對真實的民意，民進黨過去口口聲聲說要用更大的民意，而更大的民意就是直接的公投，不敢公投還敢談什麼民意？

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