屏東縣議員郭再添入監前落跑 司法防逃機制慢半拍挨批

郭再添入監前潛逃，屏檢發布通緝。（資料照）

2025/05/24 11:12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員郭再添因非法從事兩岸地下匯兌案被判刑4年確定，卻在入監前潛逃，檢方昨天發布通緝後，引起地方譁然，指郭再添數起官司纏身，加上過去曾長期在中國活動的背景，官司尚未宣判前，地方早有耳聞郭再添極可能作好潛逃準備，司法防逃機制反應慢半拍，引起批評，希望檢警調設法將郭逮捕入牢，扳回顏面。

郭再添去年因涉及詐團「黑吃黑」暴力案被羈押5個多月後獲橋頭地院裁定15萬元交保，此案之前，郭再添還涉及非法從事地下匯兌及觸犯反滲透法、藥事法及選罷法等案，尚在法院審理，當時地方即有傳言，以郭擔任縣議員及過去長期在中國活動的背景，不必等到法院宣判，郭再添早有作好潛逃準備，果不其然，19日最高法院判決郭犯非法地下匯兌罪4年徒刑確定，當天即行蹤成謎，屏檢23日發布通緝，地方認為已為時太晚，早該在他被羈押獲交保後，就應隨時掌握其行蹤，司法防逃機制反應慢半拍，應加以檢討。

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屏檢回應，屏東地檢署於5月19日主動查證並取得最高法院判決書，隨即啟動確保執行程序，包括限制郭再添出海（郭再添業經法院限制出境），並聯繫該案移送單位台北市調查處即時掌握郭的動態以利執行到案，調查局人員於20日多次前往郭再添戶籍地址、服務處及其母親住處送達傳票，但皆未能與本人接觸，亦無法透過其使用的電話聯繫，經調查局回報郭再添行蹤不明，檢察官基於郭具有中國經商背景及辦理地下匯兌財力，有高度潛逃風險，遂於當日簽發拘票，因拘提無著，隨即於23日對郭再添發布通緝，並通知各司法警察機關全力追緝。

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