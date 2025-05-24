林沛祥「社會邊緣人」言論犯眾怒 吳靜怡分析恐影響「他」的連任路

國民黨立委林沛祥。（資料照）

2025/05/24 11:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委林沛祥團體「基隆絕沛」，24日上午到選委會送件3萬7533份連署書，達標率123.4％。對此，媒體人吳靜怡表示，林沛祥以仇恨勝謝國樑，未來基隆市長連任的褲子，恐怕被林沛祥給脫了！

吳靜怡在臉書PO文表示，謝國樑面對罷免是盡量將「民怨向下沉沒」；林沛祥面對罷免是刻意將「怒火向上爆炸」。一個讓人皺起眉頭，一個卻讓人想動手，林沛祥的危機，不在於他說錯一句話，而在於那句「社會邊緣人」喚醒了選民集體的羞辱與反擊，就像是王鴻薇「沒在怕罷免」和徐巧芯的「你罷我一個我罷你五個」一樣，而林沛祥更展現了國民黨立委的本來面目。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，基隆兩次的罷免，差異化就是從對謝國樑的「政策反感」到林沛祥的「人格否定」，謝國樑的罷免聲量有政黨、有媒體、有議長帶頭，但數據曲線呈現「漸進、拉長、略見疲軟」難以突破民眾的冷感，但林沛祥的政治聲量在短時間內具有爆發期（5月12日至5月15日）「快速集中、高峰持續長達10天以上」1周內暴增七倍，這一增長與爭議性事件和負面情緒動員密切相關，讓「罷免 林沛祥」成為全國熱門關鍵字，而「邊緣人」等負面標籤關聯性最高，造成青壯年族群與中間選民自主串聯，目前氣勢仍在高檔，罷免林沛祥的第二階段連署達3萬7533份，占選舉人數30萬3939人的12.3%，遠超10%的門檻，顯示其策略引發的民意反彈不容小覷。

吳靜怡續指，謝國樑的罷免案具有穩固的票倉與地方支持，林沛祥的罷免風險來自票倉弱點與民意壓力，2024年立委選舉，林沛祥在三腳督局勢僅43%選民支持，對手鄭文婷（民進黨）與王醒之合計得票超過10萬，得票率遠低於2022年謝國樑市長選舉的52.9%。

吳靜怡分析，謝國樑在安樂區（不同意票1萬9489票）和信義區（不同意票1萬3893票）表現強勢，顯示其地方支持穩固，相較於2022年市長選舉的8萬6779票，罷免案中的8萬6014票幾乎持平，反映其基本盤的高度忠誠與動員能力，有多達30個以上里別的罷免同意比例超過50~70%，而這些里也是林沛祥在立委選戰中表現平平或落後的區，尤其暖暖區得票率僅32.3%，遠低於全市平均，暴露其區域弱點，基隆市的罷免運動曾經失敗，但皮球只會彈跳更高！謝國樑讓人看笑話，而林沛祥讓人憤怒。

吳靜怡直言，林沛祥雖在2024年勝選，但其選票分散、聲量仇恨化、暖暖區脆弱與無黨支持者難整合等因素，可以成為全國罷免浪潮下的高風險對象，相較之下，謝國樑以穩定組織紮實與地方根基成功過關，若罷免團體能善用林沛祥票倉弱點、整合反對勢力並穩定提升投票率，林沛祥極可能成為基隆史上首位被成功罷免的民意代表，也將讓基隆2年來的罷免運動成為台灣城市光榮的起點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法