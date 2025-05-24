中選會同意核三延役公投 朱立倫：廢核是民進黨中心思想

國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

2025/05/24 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院日前分別通過「反廢死」與「核三延役」兩件公投案，中選會委員會議昨決議，「反廢死」公投案並非「重大政策之創制或複決」，不符合公民投票法第十五條第二項規定，礙難辦理公民投票；「核三延役」公投案則符合規定，將於8月23日投票。國民黨主席朱立倫今（24）日出席台大學生活動前受訪表示，民進黨的三大中心思想是第一台獨、第二廢死、第三廢核，每一項都貫徹始終在做。

對於藍白兩黨強力通過「反廢死」與「核三延役」公投案，綠營質疑在野黨企圖讓公投綁大選，凝聚支持者對罷免案投不同意票。中選會副主委陳朝建昨日則回應表示，每一件罷免案皆有其處理程序與期程，地方選委會查對後報中選會，中選會如宣告成案，則於成案後20日起至60日內辦理投票。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問中選會決定「反廢死」不辦公投、「核三延役」辦公投。朱立倫說，中選會真的是民主的殺手，民進黨一直希望他們的民主就是民進黨作主，由民進黨來決定大家人民有沒有公投的權利，有沒有表達意見的權利，連人民要表達反對廢死，當然也有部分人是支持廢死，這樣的權利都要被沒收，為什麼要沒收？相信民進黨就是希望透過他們掌控的包括中選會、憲法法庭 來掌控他們所要做的一切事情。

其中，對於中選會同意核三延役公投，媒體詢問，外界認為是否代表賴政府對非核家園的態度鬆動？朱立倫表示，他相信「非核家園」是民進黨的一個創黨理念， 一定在繼續觀測，只是想呼嚨美國人、國際，因為國際趨勢現認為核電是必要的，而且是牽涉到國家安全， 所以民進黨是為了要呼嚨大家。

朱立倫表示，公投的結果也不會影響民進黨的決策，就像立法院已經研議20年，民進黨照樣把所有的核電廠都關掉，這就是民進黨的意識形態，民進黨的三大中心思想，第一台獨、第二廢止、第三廢核，每一項都在貫徹始終在做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法