屏東縣議員郭再添入監前落跑 頻出沒議會及恆春半島

屏縣議員郭再添入監前落跑被通緝。（資料照）

2025/05/24 10:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣無黨籍縣議員郭再添，長期在中國做生意，進而違法從事地下匯兌，被判刑4年確定，23日執行入監，疑落跑遭通緝，而19日獲判4年定讞後，20日還傳出現在縣議會簽到，甚至謊稱「剛知道被解職」，而當天下午就失去蹤影。

郭再添在屏南各界關係綿密，早年在恆春半島曾與人合作過營建業，近年甚至也還有小商店運作，4、5月間在恆春鎮上，部分地方飲宴都還能看到他偕太太出席，席間不乏黑白兩道各行業菁英，與人交談仍維持一貫的神色自若，不排除他是為了鬆懈外界對他的注意，趁此安排脫身行動。

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地方人士分析，近年恆春半島幾乎成為棄屍、偷渡走私或重案犯疑潛逃出境的「秘境」，加上國境之南不少「老司機」與菲律賓北端小島間的「默契」，以及郭再添在海線的熟悉度，而屏東檢調啟動防逃專案後他仍在監控下落跑，離開台灣似乎不是件難事。

郭再添本人是長期國民黨員，選舉時以無黨籍參選，妻子是中國籍。他於2017年申辦華南和第一銀行帳戶作為收受兩岸匯兌款項的帳戶，被查出從事地下匯兌1358萬元，一審即判刑4年，本月19日被最高法院駁回上訴，獲判4年定讞，須解除議員職務及入監服刑。

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